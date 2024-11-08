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وفاة الأسطورة الجزائرية رشيد مخلوفي.. سيرة لاعب ترك المونديال من أجل النضال

8 - نوفمبر - 2024

في موقف وطني خالد، استجاب مخلوفي الذي كان نجما كبيرا في نادي سانت إتيان الفرنسي لدعوة جبهة التحرير الوطني للالتحاق بصفوفها في 1958، في وقت كان من المقرر أن يشارك مع منتخب فرنسا في مونديال السويد (أ ف ب)

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الجزائر- “القدس العربي”: في يوم حزين للرياضة الجزائرية، غادر رشيد مخلوفي، أحد رموز كرة القدم الجزائرية، الحياة، تاركا وراءه تاريخا كبيرا من الإنجازات الرياضية والمواقف الوطنية خاصة خلال الثورة الجزائرية.

ونعت وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مخلوفي الذي توفي عن عمر ناهز 88 سنة، مقدمة التعازي لعائلة الفقيد ولكل الأسرة الثورية في الجزائر.

كما أبدى كثيرون على مواقع التواصل، تأثرهم بوفاة اللاعب الراحل، الذي جسّد في مسيرته ارتباط كرة القدم بالنضال من أجل الحرية.

ولد مخلوفي في 12 أغسطس 1936 بمدينة سطيف شمال شرق الجزائر، ومنها كانت بدايته مع نادي اتحاد سطيف في الخمسينات خلال الفترة الاستعمارية، حيث أظهر موهبة لافتة قادته لاحقًا إلى نادي سانت إتيان الفرنسي، ليصبح جوهرة في سماء كرة القدم الفرنسية. وبحمله القميص رقم 10، لفت مخلوفي أنظار مدرب منتخب فرنسا بول نيكولا بفضل قدراته الاستثنائية في التهديف وصناعة اللعب، حيث كان من أكبر الهدافين في ناديه.

وفي موقف وطني خالد، استجاب مخلوفي لدعوة جبهة التحرير الوطني للالتحاق بصفوفها ليلة 8 نيسان/أبريل 1958، في وقت كان يُعدّ للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال السويد. وبذلك، انضم بسرية إلى مجموعة من اللاعبين الجزائريين الذين تركوا أنديتهم الأوروبية واتجهوا إلى تونس، حيث تم الإعلان عن إنشاء “فريق جبهة التحرير الوطني”، والذي كانت مهمته التعريف بالقضية الجزائرية من خلال إجراء المباريات الودية حول العالم. وقد استطاع هذا الفريق، رغم مطاردته من قبل السلطات الاستعمارية، أن يعرف بالقضية الجزائرية في مختلف أرجاء المعمورة من 1958 إلى 1962.

وعقب استقلال الجزائر في 1962، انتقل مخلوفي إلى نادي سيرفيت جنيف في سويسرا وحقق معهم بطولة الدوري. وكانت عودته إلى فرنسا ونادي سانت إتيان ناجحة واستثنائية، حيث حصد معهم 3 بطولات دوري وكأس فرنسا، قبل أن ينهي مسيرته الكروية كلاعب ومدرب في نادي باستيا الفرنسي. وبعد اعتزاله، عاد مخلوفي إلى الجزائر ليتفرغ لتطوير كرة القدم الجزائرية، وقاد المنتخب الجزائري إلى عدة إنجازات منها الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1975 والألعاب الإفريقية 1978. وكان ضمن الطاقم التدريبي للمنتخب الوطني الذي صنع الحدث في كأس العالم 1982 بإسبانيا.

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  1. يقول عبد القادر A:
    نوفمبر 8, 2024 الساعة 7:31 م

    اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك فضل الجهاد لتحرير الجزائر من الإستعمار الفرنسي فكان ورفاقه خير سفير للقضية الجزائرية اللتي إنتصرت بفضل الله وبتضحيات الشعب الجزائري

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  2. يقول الجزائر:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 2:39 ص

    هروبه من فرنسا رفقة رفاقه كانت مغامرة مثيرة، رحم الله شهدائنا الأمجاد والعزة لوطننا العزيز الجزائر.

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  3. يقول DANIEL GALVAN:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 1:59 م

    أسطورة رقم عشرة في البطولة الفرنسية
    اللاعب الذي رفض الأموال الضخمة والشهرة الكبيرة وفضل أن يقف مع بلده ويومها كانت الظروف مزرية.
    قصته بدأت بعدما تم التخطيط للهروب من فرنسا إلى تونس والمشاركة مع فريق جبهة التحرير الوطني
    فقام بإدعاء بأنه أصيب ولا يستطيع المشي مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه سانت اتيان مع ليون .فقام مسؤولو الفريق بنقله إلى المستشفى وبعدها بساعات جاء الثناءي السطايفي الذين أسسوا فريق جبهة التحرير الوطني وهما كرمال وعريببي رحمهما الله. جاءو.لزيارته ..
    وبعد أن لاحضو هدوء المستشفى وغفلة الأطباء قاما بإخراج رشيد من باب الخلفي للمستشفى
    باب النجدة.. porte de secours…..
    وهو الذي كان من أولويات المدرب الفرنسي ألبارت باتو ..Albert batteux..
    وكان يعول عليه كثيرا…
    زميله السابق في فريق سانت إيتيان ومقدم البرامج حاليا في إذاعة RMC السيد jean Michel larsué..
    حزن كثيرا لفقدانه وقال بصريح العبارة في حصته اليوم التي جعلها كلها لرحيل رشيد…
    قال لما كنا نتحدث مع رشيد كنا نقوم بوضع أيدينا وراءنا لأنه كان معلمنا في الميدان وكنا نتعلم منه..
    لقد كان هو الفريق ذاته وكنا تنهزم في كل مرة لا يلعب فيها رشيد معنا…
    رحم الله المجاهد رشيد مخلوفي واسكنه فسيح جناته

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