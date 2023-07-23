وفاة الأميرة بديعة.. أبرز حفيدات الأمير عبد القادر الجزائري وكاتبة سيرته- (تدوينة)

الجزائر- “القدس العربي”:

توفيت الأميرة بديعة بنت الأمير مصطفى الحسني الجزائري، حفيدة الأمير المجاهد عبد القادر الجزائري، في العاصمة السورية دمشق حيث تقيم، وهي من أواخر أحفاد مؤسس الدولة الجزائرية، وعرفت بكونها من أبرز كتاب سيرته ومدافعة شرسة عن تاريخه.

ونعت السفارة الجزائرية بدمشق في منشور لها على فيسبوك وفاة الأميرة بديعة يوم الجمعة 21 تموز/ يوليو، عن عمر ناهز التسعين عاما.

وقال السفير الجزائري كمال بوشامة، في تصريح إعلامي إنّ “البلدان الجزائر وسوريا فقدا طَوْدًا أشمًا في التاريخ وفي الثقافة وفي العطاء وفي البذل”.

وأبرز أن الأميرة بديعة، التي أفنت حياتها في البذل والعطاء، ظلت منذ نعومة أظافرها وهي تجاهد في سبيل الحق وفي سبيل الجزائر وسوريا بلدها الثاني”. ولفت إلى منتوجها الفكري الذي يبقى مخلدا لذكراها رغم ذهابها لدار البقاء.

وذكر بوشامة أن “عزاء الراحلة سيشترك فيه السوريون والجزائريون، فنحن شعب واحد والراحلة عاشت تقريبًا كل حياتها في هذا البلد العزيز المضياف الذي لا يُنسى”، مبرزا أنّ “الراحلة ستدفن بالأرض الطيبة سوريا وهذا دليل على أن الجزائر وسوريا شعب واحد”.

وحول مسارها الفكري الحافل، وصف ابن الراحلة محمد يزن العجلاني، في تصريحات صحافية له، والدته بأنها كانت أمًا لأمة جزائرية وهذا كان مصدر فخر لنا، وعلى مستوى الإنساني كانت أمًا حنونة عطوفة مضحية من أجل أولادها”.

وأبرز أنها كانت في الفترة الاستعمارية مجاهدة ومثال في سوريا للمرأة المسلمة المنفتحة على العالم بفكرها ونظرتها للمجتمع. وأشار إلى ارتباطها بالمجتمع الدمشقي العريق، حيث خلّفت كُتبًا ومؤلفات عن التاريخ الدمشقي العريق.

وتعد الأميرة بديعة الحسني الجزائري التي ولدت في تطوان بالمغرب وعاشت في دمشق، فضلا عن نسبها الشريف كاتبة ومؤرخة جزائرية وعضوا في اتحاد المؤرخين الجزائريين، ورئيسة شرفية في مؤسسة الأمير عبد القادر في الجزائر العاصمة ومدينة معسكر (مسقط رأس الأمير عبد القادر).

درست الأميرة في معهد دوحة الأدب في دمشق، وهي خريجة دار اللغات في دمشق، وأسهمت في تأسيس الكثير من الجمعيات النسائية وشاركت بصفة عضو عامل في ندوة الحوار الإسلامي المسيحي التي انعقدت في طرابلس الغرب، ومن أبرز كتبها “ناصر الدين الأمير عبد القادر بن محي الدين في حقبة من تاريخ الجزائر” الصادر سنة 1993.