وفاة الدبلوماسي الأمريكي بيل ريتشاردسون عن عمر يناهز 75 عاما

واشنطن: ذكر مركز ريتشاردسون للمشاركة العالمية، اليوم السبت، أن الدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون توفي عن عمر يناهز 75 عاما.

لعب ريتشاردسون دورا بارزا في الإفراج عن عدد كبير من الأمريكيين وغيرهم من المحتجزين لدى حكومات استبدادية مختلفة.

وشغل عدة مناصب، منها وزير الطاقة وحاكم ولاية نيو مكسيكو إلى جانب عضوية مجلس النواب.

وقال ميكي بيرغمان نائب رئيس المركز في بيان إن ريتشاردسون توفي في أثناء نومه بمنزله في تشاتام بولاية ماساتشوستس.

وأضاف “لقد فقد العالم بطلا كان يدافع عن المحتجَزين ظلما في الخارج. لقد فقدت مرشدا وصديقا عزيزا”.

وولد ريتشاردسون لأم مكسيكية وأب أمريكي وشغل عضوية مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في الفترة من 1982 إلى 1996، ثم عين سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ووزيرا للطاقة، وكليهما في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وانتخب ريتشاردسون حاكما لولاية نيو مكسيكو من 2003 إلى 2011.

وبفضل مهاراته في التفاوض وعلاقاته القوية، تمكن من الإفراج عن كثير من المحتجزين في عدة دول، منها كوريا الشمالية وميانمار والسودان والعراق وإيران وكوبا.

وفي أثناء عمله حاكما لولاية نيو مكسيكو، سعى ريتشاردسون إلى الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2008، لكنه انسحب بعد نتائج مخيبة للآمال في التصويت المبكر في نيو هامبشاير وأيوا.

وتفاوض ريتشاردسون شخصيا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 1995 من أجل إطلاق سراح اثنين من العاملين في قطاع الفضاء الأمريكي اللذين ضلا طريقهما عبر الحدود العراقية الكويتية.

(رويترز)