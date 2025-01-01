وفاة الراقصة الجنوب أفريقية الشهيرة دادا ماسيلو عن 39 عاماً

الراقصة والمصممة الجنوب أفريقية دادا ماسيلو في ليون، وسط فرنسا. في 26 سبتمبر 2012. ا ف ب

جوهانسبرغ: تعيش أوساط فن الرقص حالة حداد، إثر وفاة الراقصة ومصممة الرقصات الجنوب أفريقية الشهيرة دادا ماسيلو، نهاية الأسبوع الفائت، في المستشفى عن 39 عاماً.

وقال ناطق باسم الأسرة، في بيان، إن دادا ماسيلو توفيت فجأة، الأحد، بعد صراع قصير مع المرض.

ماسيلو، المولودة في بلدة سويتو، كانت توصف بأنها راقصة نشطة وشجاعة خرقت القواعد السائدة، وقد جلبت إيقاعات الرقص الأفريقي إلى أدوار أوروبية كلاسيكية، في مسيرتها التي امتدت لعقدين.

وقالت الناطقة باسم العائلة، في تصريحات أوردها البيان، إن دادا ماسيلو كانت “تحترم بشدة التقاليد الموسيقية الأوروبية والمعاصرة، ولكنها لم تخف من اعتلاء المسرح والتعبير عن آرائها الخاصة، وقد غيرت بشكل فعال شكل ورؤية الرقص المعاصر في جنوب أفريقيا”.

فازت ماسيلو بالكثير من الجوائز المحلية والدولية، وحصلت في أيلول/سبتمبر على جائزة بوسيتانو ليونيد ماسين عن مجمل مسيرتها المهنية في الرقص الكلاسيكي والمعاصر.

وكتب قسم الفنون والثقافة في جامعة جوهانسبرغ: “لقد أعاد عملها الرائد تشكيل عالم الرقص المعاصر، وستستمر روحها في إلهام أجيال من الفنانين والجماهير”.

ووصف اتحاد الرقص “دانس كونسورسيوم”، الذي يتخذ مقراً في المملكة المتحدة، والذي قام بجولة مرتين مع دادا ماسيلو، وفاتها بأنها “خسارة مأسوية لعالم الرقص”.

وقال: “منظورها الجديد وحضورها الاستثنائي وإبداعاتها المذهلة ألهمت الجماهير والفنانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم”.

(أ ف ب)