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وفاة السائق الفرنسي بودري بعد تعرضه لحادث في رالي المغرب

8 - أكتوبر - 2024

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المغرب: توفي السائق الفرنسي فريدريك بودري بعد تعرضه لحادث في رالي المغرب قرب مدينة زاكورة أمس الاثنين.

وقال منظمو الرالي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الفرنسي (46 عاما)، والذي كان يشارك في رالي المغرب للمرة الثانية، اصطدم بالكثبان الرملية.

وأضاف البيان: “تم تقديم المساعدة له على الفور من قبل أطباء إحدى المروحيات الطبية التي نقلته إلى مستشفى زاكورة، حيث توفي بشكل مأساوي”.

وقال فريق بودري (نوماد ريسنغ) إنه يشعر بحزن عميق لوفاته.

وكتب عبر تطبيق فيسبوك: “تعازينا الحارة ودعواتنا لزوجته وأطفاله”.

(رويترز)

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