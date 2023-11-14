وفاة الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

نيويورك: توفيت ماريان ترامب باري، شقيقة الرئيس الأمريكي السابق، عن عمر ناهز 86 عاما.

وذكرت صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” أنه تم العثور على جثة ماريان ترامب، وهي قاضية اتحادية متقاعدة، في شقتها بمانهاتن يوم الاثنين.

وتم العثور على جثتها في حوالي الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكرت مصادر لشبكة “إيه بي سي نيوز”.

ولم يتم الكشف عن أي سبب للوفاة على الفور.

وكانت ماريان قاضية في محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثالثة حتى تقاعدت في عام 2019.

وتم تعيينها في محكمة نيوجيرسي الاتحادية من قبل الرئيس آنذاك رونالد ريغان في عام 1983، ثم تم تعيينها في محكمة الاستئناف في عام 1999 من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

(د ب أ)