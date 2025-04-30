وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن 52 عامًا بعد صراع مع المرض

لندن- “القدس العربي”: نعت نقابة الفنانين في سوريا الفنانة والمغنية سمر عبد العزيز، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد معاناة مع أزمات صحية متتالية.

وأعلنت النقابة في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية، أن موعد التشييع والدفن والتعزية سيُعلن لاحقًا.

وكانت الفنانة الراحلة قد قضت أيامها الأخيرة في المستشفى، إثر إصابتها بالتهاب في الكبد نتيجة ضعف حاد في المناعة، نجم عن صراع سابق مع مرض السرطان الذي شُخّصت به عام 2021.

عبد العزيز تنتمي إلى عائلة فنية، فهي ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وشقيقة الفنانة لورا عبد العزيز، وخالها الملحن المعروف عزمي مورة.

قدّمت خلال مسيرتها عددًا من الأغاني البارزة مثل: “يسعد لي هالمسا”، “تعلمنا”، “بحياتنا لا تزعلوا”، “يا ولف صبرك علي”، و”زهرة الأماني”.

كما شاركت في عدد من المسلسلات الدرامية، من أبرزها: “باب الحارة”، “أنشودة المطر”، “الثريا”، “روزنا”، و”سيرة آل الجلالي”، وكان آخر ظهور درامي لها في مسلسل “ليالي روكسي” الذي عرض خلال الموسم الرمضاني المنصرم.

وكانت حياة عبد العزيز الشخصية قد شهدت محنة مؤلمة عام 2021، إثر صدمة عاطفية بعد طلاقها من المخرج محمد معروف بعد 12 يومًا فقط من الزواج، لتكتشف بعدها إصابتها بالسرطان، وخضعت حينها لعملية استئصال أحد الثديين، ثم استكملت رحلة العلاج الكيماوي حتى إعلان شفائها عام 2023.

(وكالات)