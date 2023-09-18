وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض- (تدوينة)

“القدس العربي”: توفي النجم المصري أشرف مصيلحي، مساء الأحد، عن عمر 49 عاماً بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في الفترة الماضية، فيما لم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء حتى الآن.

وشكل هذا الخبر الحزين صدمة للنجوم والجمهور، وكان النجم محمد هنيدي أول من نعاه وكتب عبر السوشيال ميديا “البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي.. ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يا رب”.

وكذلك فعل السيناريست تامر حبيب والراقصة دينا، وإيهاب فهمي.

وكانت زوجة الراحل، المخرجة منال الصيفي عبرت في وقت سابق عن قلقها من تدهور حالته الصحية، ودعت له بالشفاء العاجل، وذلك بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الصيفي قبل أيام في لقاء لبرنامج ET بالعربي أن حالة أشرف الصحية خطيرة ووضعه ثابت لا يتغير. وكان يواجه صعوبة شديدة في الحركة والأكل حيث يعاني من المرض منذ 3 سنوات.

يذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي كان مسلسل “الطاووس”، الذي عرض في 2021، وهو من بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وآخرين.