وفاة الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير بعد معاناة مع المرض

لندن- “القدس العربي”:

غيّب الموت، الأربعاء، الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير عن عمر ناهز 74 عاما، بعد معاناة مع المرض، تاركا إرثا فنيا زاخرا بالأعمال الدرامية والمسرحية التي أثرت المشهد الفني الأردني.

أبو الخير، المولود عام 1950، كان من الوجوه البارزة في الدراما الأردنية، حيث قدم خلال مسيرته أكثر من 250 عملا فنيا، تنوعت بين المسلسلات والمسرحيات. ومن أبرز أعماله مسلسل رياح السموم ومسرحية ميت في إجازة.

عرف الراحل بأداء أدوار الشر بأسلوب كوميدي لافت، لا سيما في مسلسل أم الكروم، حيث جسد شخصية “صبري” التي بقيت في ذاكرة الجمهور.

كما شغل منصب مدير إنتاج في العديد من الأعمال الفنية، وكان عضوا فاعلا في نقابة الفنانين الأردنيين.

ويعد أبو الخير أحد الأسماء المؤثرة في الساحة الفنية الأردنية، حيث ساهم في تطوير الدراما المحلية وترك بصمة فنية بارزة.