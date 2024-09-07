وفاة الفنان التشكيلي المصري حلمي التوني “أحد حراس الهوية المصرية”

القاهرة: نعت نقابة الفنانيين التشكيليين في مصر الفنان حلمي التوني، أحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربياً ودولياً، الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاماً.

كما نعاه الفنان التشكيلي أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، في بيان قال فيه إن “الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة”.

ولد التوني في محافظة بني سويف عام 1934، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، تخصص ديكور مسرحي. كما درس فنون الزخرفة.

بسم الله الرحمن الرحيم

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

ببالغ الحزن والأسى، نعيش اليوم فقداننا لفنان التشكيل الكبير المرحوم حلمي التوني، الذي وافته المنية. يرحل عنّا فنان بارع ومبدع، واحد من أبرز الشخصيات في عالم الفن التشكيلي.

حلمي التوني، ولد في عام 1934، وتخرج من كلية الفنون الجميلة… pic.twitter.com/OoOfw0kr9b — Ayman Nour (@AymanNour) September 7, 2024

عمل في مؤسسة “دار الهلال” مشرفاً على المجلات، وظهرت رسومه في مجلتي “سمير” و”ميكي” للأطفال، كما ساهم في إخراج مجلة “المسرح والسينما”.

وتعاونَ مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنياً، لا سيّما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.

ورأس تحرير مجلة “وجهات نظر” الشهرية، وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية، وشارك في معارض جماعية عربياً ودولياً.

ونال جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002، وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979.

وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.

(رويترز)