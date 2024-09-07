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وفاة الفنان التشكيلي المصري حلمي التوني “أحد حراس الهوية المصرية”

7 - سبتمبر - 2024

لوحة للفنان التشكيلي المصري الراحل حلمي التوني

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القاهرة: نعت نقابة الفنانيين التشكيليين في مصر الفنان حلمي التوني، أحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربياً ودولياً، الذي توفي اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاماً.

كما نعاه الفنان التشكيلي أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، في بيان قال فيه إن “الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة”.

ولد التوني في محافظة بني سويف عام 1934، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة، تخصص ديكور مسرحي. كما درس فنون الزخرفة.

عمل في مؤسسة “دار الهلال” مشرفاً على المجلات، وظهرت رسومه في مجلتي “سمير” و”ميكي” للأطفال، كما ساهم في إخراج مجلة “المسرح والسينما”.

وتعاونَ مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنياً، لا سيّما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.

ورأس تحرير مجلة “وجهات نظر” الشهرية، وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية، وشارك في معارض جماعية عربياً ودولياً.

ونال جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002، وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979.

وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.

(رويترز)

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