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وفاة الفنان اللبناني أنطوان كرباج بعد صراع مع المرض

17 - مارس - 2025

الممثل اللبناني أنطوان كرباج في خليج الزيتونة في بيروت في 12 يونيو 2015. ا ف ب

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إسطنبول: توفي الفنان اللبناني أنطوان كرباج، الأحد، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد صراع مع المرض ومعاناة من الزهايمر.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، عبر موقعها، بأن الممثل والمسرحي كرباج فارق الحياة بعد معاناة مع المرض، حيث أفقده الزهايمر معرفته بالمحيطين به، وأبعده عن الحياة الاجتماعية التي طالما عرف بها بصخب.
وُلد كرباج، في بلدة زبوغة، في سفح جبل صنين بلبنان ولأسرة لبنانية، حيث كان والده شكري كرباج، ووالدته إيراساما كرم، وهو الشقيق الأكبر لأربعة شباب وفتاة، حسب الوكالة اللبنانية.
تلقى علومه في المدرسة الرسمية، كما درس مادتي التاريخ والجغرافيا في دار المعلمين، وتخرج من الجامعة اليسوعية.
في عام 1966، تزوج من الشاعرة والصحافية والرسامة لور غريب، ولديه منها ثلاثة أبناء: وليد، رولا، ومازن.
ظهرت موهبته التمثيلية في سن التاسعة، حيث كان يؤلف الإسكتشات ويؤديها مع الجيران والأقارب في منزله.

(الأناضول)

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