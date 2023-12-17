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وفاة الفيلسوف الإيطالي الراديكالي أنطونيو نيغري في باريس عن عمر يناهز 90 عاماً

منذ 18 دقيقة

أنطونيو نيغري- الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي

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باريس: توفي الفيلسوف الإيطالي الداعي إلى عولمة بديلة أنطونيو نيغري، صباح السبت، عن عمر يناهز 90 عاماً في باريس، حسب ما أفادت زوجته الفيلسوفة جوديث ريفال لوكالة فرانس برس.

نيغري أحد أبرز مفكري اليسار الراديكالي، وكان وجهاً بارزاً في الحركات اليسارية في إيطاليا خلال السبعينيات، وقد تعرّض للاعتقال، في نيسان/أبريل 1979، قبل إدانته بتهمة “تشكيل وفاق تخريبي ومجموعة مسلحة” على خلفية صدامات بين ناشطين والشرطة في ميلانو (شمال)، بين عامي 1973 و1977.

انتخب نائباً، عام 1983، على قائمة “الحزب الراديكالي”، واستغل حصانته البرلمانية لمغادرة إيطاليا، واللجوء إلى فرنسا.

وبعد أن أصبح أستاذاً في جامعة باريس الثامنة، قرر العودة إلى إيطاليا، في تموز/يوليو 1997، بعد 14 عاماً من المنفى، وقدم نفسه للقضاء في بلاده من أجل “طي الصفحة”، وحصل على تخفيف للحكم قبل الإفراج عنه عام 2003.

وقالت ريفال لوكالة فرانس برس إن نيغري ظل ناشطاً سياسياً في دعم الحركات العمالية.

وأضافت: “استمر حتى النهاية في النشاط واتخاذ المواقف”.

(أ ف ب)

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