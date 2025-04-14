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وفاة الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا الفائز بجائزة نوبل للأدب عن 89 عاماً

منذ ساعة واحدة

ماريو فارغاس يوسا خلال مقابلة في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب في 21 أبريل 2011. ا ف ب

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ليما: توفي الكاتب البيروفي الحائز على جائزة نوبل للأدب، وأحد أعلام الأدب في أمريكا اللاتينية، ماريو فارغاس يوسا، يوم الأحد، عن 89 عاماً، حسبما أعلن نجله.

وجاء في رسالة وقعها أولاده ألفارو وغونزالو ومورجانا، ونشرها ألفارو على منصة التواصل الإجتماعي “إكس”: “ببالغ الحزن والأسى نعلن أن والدنا ماريو فارغاس يوسا توفي بسلام في ليما اليوم، محاطاً بعائلته”.

وجاء في الرسالة أنه سيتم حرق جثمانه، ولن تقام أي مراسم عامة.

وأضافوا: “إن رحيله سيحزن أقاربه وأصدقاءه والقراء في جميع أنحاء العالم، لكننا نأمل أن يجدوا العزاء كما نجده نحن في حقيقة أنه تمتع بحياة طويلة ومثمرة ومليئة بالمغامرات”، مشيرين إلى أنه ترك إرثاً يتألف من مجموعة من الأعمال الأدبية ستظل باقية.

(أ ب)

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