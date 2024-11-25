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وفاة الكاتب والشاعر الجنوب أفريقي المعارض لنظام الفصل العنصري بريتن بريتنباخ عن 85 عاماً

25 - نوفمبر - 2024

بريتن بريتنباخ يتسلّم جائزة زبيغنيو هربرت الأدبية في وارسو، في 25 مايو 2017. ا ف ب

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جوهانسبرغ: توفي الكاتب والشاعر الجنوب أفريقي بريتن بريتنباخ، المعارض القوي لسياسة الفصل العنصري التي انتهجتها حكومة الأقلية البيضاء السابقة في جنوب أفريقيا، عن عمر يناهز 85 عامًا، في باريس، وفقًا لما أعلنته عائلته، الأحد.

وكان بريتنباخ كاتبًا بارزًا وصوتًا رائدًا في الأدب باللغة الأفريكانية- وهي فرع من اللغة الهولندية طوّره المستوطنون البيض- وناقدًا شرسًا لنظام الفصل العنصري.

 وقد أمضى سبع سنوات في السجن في سبعينيات القرن العشرين بتهمة الخيانة بعد عودته من المنفى في باريس.

وقالت عائلته، في بيان، الأحد، إن أعماله الأدبية والفنية تناولت موضوعات المنفى والهوية والعدالة.

وكان بريتنباخ شاعرًا وروائيًا ورسامًا وناشطًا، تنوّعت أعماله بين الأدب والفنون، وتركت بصمة في المجالين على الصعيدين المحلي والدولي.

وُلد بريتنباخ في مقاطعة كيب الغربية عام 1939، لكنه أمضى الجزء الأكبر من حياته في الخارج.

 انضم إلى “أوكهيلا”، الجناح الأيديولوجي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، أثناء وجوده في المنفى، لكنه ظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بجذوره في جنوب أفريقيا.

 (أ ب)

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