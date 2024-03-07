وفاة الكويتي محمد الشارخ.. رائد إدخال اللغة العربية إلى الكمبيوتر- (فيديو وتغريدات)

الكويت: توفي يوم الأربعاء، المبرمج الكويتي محمد الشارخ، الذي يعتبر من رواد إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب. ولليوم الثاني على التوالي، أثارت وفاته مشاعر حزن في الأوساط العربية نظرا لمكانته الفريدة.

والأربعاء، نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، الراحل محمد الشارخ، الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما.

الشارخ الذي ولد عام 1942 في الكويت، هو وفق بيان المجلس، “أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب في التاريخ، وطوّر القارئ الآلي، والترجمة الآلية والنطق الآلي، وهو مؤسس ورئيس شركة صخر عام 1982”.

https://twitter.com/AOraifi/status/1765375733889692116

حصل الشارخ على “جائزة الدولة التقديرية عام 2018 في الكويت، وعلى جائزة “خدمة الإسلام” من قبل جائزة “الملك فيصل” في المملكة العربية السعودية عام 2021″، وفق البيان ذاته.

ولم يُسدل الستار على صفحة الشارخ بهذا البيان وحسب، بل تواصلت مئات بيانات النعي منذ الأربعاء، والتي تذكر مناقب الرجل وتنعيه للأمة العربية.

ووفق إعلام كويتي، فقد حقق الشارخ أيضا “العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها تطوير برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث باللغة الإنجليزية للكمبيوتر عام 1985”.

كما أنه “صاحب أرشيف المعلومات الإسلامية والتعرف الضوئي على الحروف العربية عام 1994، ونطق الحروف العربية عام 1998، والترجمة من وإلى العربية عام 2002، وترجمة التخاطب الآلي عام 2010”.

كذلك عمل الشارخ خلال مسيرته المثمرة على “تطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة للناشئة والتي تجاوز عددها 90 برنامجا، ونشر كتب تعليم الكمبيوتر وتدريب المدرسين وتأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب”.

رجل يستحق الرثاء

وتحت عنوان “وفاة رجل يستحق الرثاء”، قال الإعلامي المصري أحمد منصور، اليوم الخميس، في منشور على منصة إكس: “توفي في الكويت رجل الأعمال المبتكر والمكتشف محمد الشارخ الذي صنع للعرب مجداً ومكانة من خلال اقتحامه مجال تقنية المعلومات وعلوم الكومبيوتر في وقت مبكّر، فأصبح له فضل بما قام به على العرب جميعا”.

وفاة رجل يستحق الرثاء : توفي في الكويت رجل الأعمال المبتكر والمكتشف محمد الشارخ الذي صنع للعرب مجدا ومكانة من خلال اقتحامه مجال تقنية المعلومات وعلوم الكومبيوتر في وقت مبكر ،فأصبح له فضل بما قام به على العرب جميعا،الشارخ هو مؤسس "كومبيوتر صخر"، وهو أول من أدخل اللغة العربية في… pic.twitter.com/gQmzAWtHFQ — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) March 7, 2024

وأوضح أن “الشارخ مؤسس كومبيوتر صخر، وهو أول من أدخل اللغة العربية في أجهزة الكومبيوتر، والحرف العربي مكتوبا ومنطوقا، وهو صاحب براءات اختراع دولية في هذا المجال”.

وأضاف: “هذا الرجل هو الذي أجبر عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت على الشراكة معه، علاوة على شركات كثيرة عالمية، كما سعت (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) يونسكو ومعهد العالم العربي في باريس، للاستفادة من مشروعاته، وهو أول من اعتنى بالنص القرآني وترجماته على الكومبيوتر وكتب السنّة النبوية وأرشفتها”.

وتابع: “أنجز الشارخ للعرب أعظم أرشيف إلكتروني للمجلات الثقافية والأدبية العربية منذ تعرّف العرب على الطباعة، وأرشف أكثر من 325 ألف مقال لأكثر من 50 ألف كاتب ومفكر وأديب، وأنفق على جميع مشروعاته من ماله الخاص واستثماراته الخاصة، بدون دعم من أي حكومة”.

ووفق منصور، تخرّج الشارخ من “كلية الاقتصاد والعلوم السياسية” في جامعة القاهرة بمصر، ثم حصل على الماجستير من جامعة ماساتشوستس الأمريكية.

فيما وصف الصحافي والكاتب الكويتي، داهم القحطاني، الشارخ، في منشور على منصة إكس، بأنه “عبقري، وصانع مجد اللغة العربية في عالم الحواسيب والإنترنت”.

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ينعى محمد الشارخ رئيس (شركة صخر) أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب في التاريخ – نقل تعازي وزير الإعلام وقياديي المجلس والعاملين فيه لذوي الفقيدhttps://t.co/FiAWg726OC@kw_nccal#كونا #الكويت pic.twitter.com/MdLAWsFpUY — كونا KUNA (@kuna_ar) March 6, 2024

رائد قطاع البرمجة عربيا

والأربعاء، نعى ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشارخ، عبر إكس قائلا: “خالص التعازي في وفاة رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ”.

وأشار إلى أن “تأسيس شركة صخر للحاسب الآلي في العام 1982، كان بداية لثورة تكنولوجية وبرمجية نجني ثمارها اليوم، وسيظلّ إرثه في مجال البرمجة ودعمه للغة العربية محركا أساسيا لمستقبل هذا القطاع”.

بدوره، قال رئيس البرلمان الكويتي السابق، مرزوق الغانم، في نعيه للشارخ عبر إكس: “فقدت الكويت واحدا من أبرز رجالاتها المخلصين الذين ساهموا برفع اسم البلد في شتى المحافل الدولية والإسلامية”.

وعدّد الغانم، مناقب الشارخ ومنها، “أول من أنتج برنامجا حاسوبيا للقرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تحديث أرشيف المعلومات الإسلامية الذي يضم القرآن الكريم وموسوعة الحديث الشريف وموسوعة الفقه الإسلامي”.

خالص العزاء و صادق المواساة لآل الشارخ و الصقير الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله

العم محمد بن عبدالرحمن الشارخ فقدت الكويت واحدًا من أبرز رجالاتها المخلصين الذين ساهموا برفع اسم البلد في شتى المحافل الدولية و الإسلامية

فهو أول من أنتج برنامج حاسوبي للقرآن الكريم وكتب الحديث… pic.twitter.com/eXFAzJomnB — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) March 6, 2024

في السياق ذاته، نعت “جائزة الملك فيصل” السعودية، عبر إكس، الشارخ، مشيرة إلى “جهوده المتميزة للاستفادة من التقنية مبكرا في خدمة لغة القرآن الكريم والثقافة العربية الإسلامية”.

فيما قال الكاتب المصري، جمال سلطان، عبر حسابه في إكس، إن الشارخ “رجل عظيم، له فضل على أجيال من العرب والناطقين بالعربية في كل مكان.. رحمه الله، وجزاه خيرًا عن أجيال عربية من المحيط إلى الخليج تربّت على إنجازاته، أو أفادت منها”.

كذلك، نعى الشاعر والناقد الإماراتي البارز، علي بن تميم، الشارخ، عبر إكس قائلا: “رحم الله رائد الأعمال الصديق محمد الشارخ، مؤسس شركة صخر التي كانت حجر أساس صلبا في علاقة اللغة العربية بعلوم البرمجة والكمبيوتر وعالم الرقمنة والتكنولوجيا”.

وأكد أن “مشروع الشارخ يستحق الرعاية والبناء على القواعد الصلبة التي أرساها من أجل وجود رقمي يليق بمكانة اللغة العربية”.

مؤسس شركة "صخر".. من هو رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ الذي يُعد أول من أدخل اللغة العربية في عالم الحوسبة؟#بروفايل pic.twitter.com/HbqTI7BeoY — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 6, 2024

(الأناضول)