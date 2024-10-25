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وفاة اللاعب السابق للمنتخب المغربي عبد العزيز برادة بعد تعرضه لأزمة قلبية 

25 - أكتوبر - 2024

الراحل عبد العزيز برادة بقميص نادي مرسيليا الفرنسي

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باريس: أعلن نادي باريس سان جيرمان، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفاة الدولي المغربي السابق عبد العزيز برادة، عن عمر يناهز 35 عاما.

وذكر نادي العاصمة الفرنسية عبر موقعه الرسمي: “يشعر باريس سان جيرمان بحزن عميق لوفاة عبد العزيز برادة، الدولي المغربي وخريج أكاديمية النادي مساء الخميس. ويعرب النادي عن خالص تعازيه لأسرته وأحبائه في هذا الوقت العصيب”.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، توفي برادة بسبب تعرضه لأزمة قلبية.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، بعد غد الأحد، حيث سبق لبرادة أن لعب أيضا لمرسيليا بين عامي 2014 و2016.

وشارك برادة مع منتخب المغرب في 28 مباراة دولية، وشارك في كأس الأمم الأفريقية 2013 وأولمبياد لندن 2012، علما بأنه أنهى بالفعل مسيرته الاحترافية عام 2021.

(د ب أ)

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  1. يقول الحسن من العيون-المغرب:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 3:37 م

    نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته ويغفر لنا وله ولجميع المسلمين… وانا لله وانا اليه راجعون.

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  2. يقول هيثم:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 10:41 م

    كان لاعبا مهاريا و خلوقا . مات في عز الشباب . رحمه الله رحمة واسعة و أسكنه فسيح جناته.

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  3. يقول إبراهيم المغربي:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 9:56 ص

    رحمه الله تعالى

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  4. يقول سعد المغربي:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 10:21 ص

    نسأل الله ان تسع رحمته الفقيد عبد العزيز برادة…كان على أرض الملعب لاعبا مهذبا خلوقا و انيقا.
    إن لله و انا اليه لراجعون

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