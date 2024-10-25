وفاة اللاعب السابق للمنتخب المغربي عبد العزيز برادة بعد تعرضه لأزمة قلبية 

باريس: أعلن نادي باريس سان جيرمان، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وفاة الدولي المغربي السابق عبد العزيز برادة، عن عمر يناهز 35 عاما.

وذكر نادي العاصمة الفرنسية عبر موقعه الرسمي: “يشعر باريس سان جيرمان بحزن عميق لوفاة عبد العزيز برادة، الدولي المغربي وخريج أكاديمية النادي مساء الخميس. ويعرب النادي عن خالص تعازيه لأسرته وأحبائه في هذا الوقت العصيب”.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، توفي برادة بسبب تعرضه لأزمة قلبية.

تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم عبد العزيز برادة ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل… pic.twitter.com/TNDsxKuD4F — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 24, 2024

وسيتم الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان، بعد غد الأحد، حيث سبق لبرادة أن لعب أيضا لمرسيليا بين عامي 2014 و2016.

وشارك برادة مع منتخب المغرب في 28 مباراة دولية، وشارك في كأس الأمم الأفريقية 2013 وأولمبياد لندن 2012، علما بأنه أنهى بالفعل مسيرته الاحترافية عام 2021.

الدولي السابق، اللاعب الخلوق "عبد العزيز برادة" في ذمة الله..

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/Gariq2a6hV — 🇲🇦عبد العالي الرامي (@erramiabdelali) October 24, 2024

(د ب أ)