وفاة الفنان المصري أحمد عدوية عن عمر يناهز الـ 79 عامًا

القاهرة- “القدس العربي”: توفي الفنان المصري أحمد عدوية، أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية المصرية، مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وُلد أحمد عدوية في 26 يونيو /حزيران 1945، ونشأ في أجواء شعبية أثرت في تكوينه الفني.

بدأ مسيرته الفنية في السبعينيات، حيث قدم لونًا جديدًا من الأغنية الشعبية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الجمهور المصري.

من أشهر أغانيه “السح الدح امبو”، “زحمة يا دنيا زحمة”، و”بنت السلطان”، والتي أصبحت أيقونات في الفن الشعبي المصري، وغنى لكبار الملحنين مثل بليغ حمدي وحلمي بكر.

وشارك عدوية في عدد من الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية، مما أضاف إلى شعبيته وانتشاره.

حصل أحمد عدوية على العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماته في تطوير الأغنية الشعبية المصرية، وكان يُعتبر الأب الروحي للعديد من المطربين الشعبيين الذين جاؤوا بعده.

ونعى العديد من الفنانين والشخصيات العامة الفنان الراحل، معبرين عن حزنهم لفقدان قامة فنية كبيرة أثرت في وجدان الشعب المصري والعربي، مؤكدين أنه سيظل رمزًا للأغنية الشعبية المصرية، حيث ترك إرثًا فنيًا غنيًا سيبقى خالدًا في ذاكرة الأجيال القادمة.