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وفاة المغنية الأمريكية كوكو لي بعد محاولة انتحار عن عمر يناهز 48 عاماً

منذ 39 دقيقة

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 نيويورك: توفيت المغنية الأمريكية، المولودة في هونغ كونغ، كوكو لي، التي حازت أغنيتها في فيلم “كروشينج تايجر وهيدن دراجون” على جائزة أوسكار، عن عمر يناهز 48 عاماً، وفقاً لما أعلنته أسرتها.

وتوفيت لي، أمس الأربعاء، بعد محاولة انتحار، الأحد الماضي، بحسب ما قالته شقيقاتها.

وقالت شقيقاتها كارلو ونانسي لي: “كوكو عانت من الاكتئاب لبضعة أعوام، ولكن حالتها تدهورت بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية”. وأضافتا: “على الرغم من أن كوكو سعت للحصول على مساعدة، وبذلت كل ما في وسعها لمحاربة الاكتئاب، للأسف الشيطان بداخلها سلبها أفضل ما تملك”.

 وكان قد تم ترشيح أغنية “ايه لاف بيفور تايم” لكوكو في فيلم ” كروشينج تايجر، هيدن دراجون” للحصول على جائزة أوسكار أفضل أغنية خلال عام 2001، وقد فازت الأغنية بأربع جوائز.

(د ب ا)

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  1. يقول احمد الشمري:
    يوليو 6, 2023 الساعة 7:35 ص

    سيتم اتهام روسيا وبوتين بأنهم سبب انتحارها كما يعمل الإعلام البايدني الباءس

    رد

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