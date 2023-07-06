وفاة المغنية الأمريكية كوكو لي بعد محاولة انتحار عن عمر يناهز 48 عاماً

نيويورك: توفيت المغنية الأمريكية، المولودة في هونغ كونغ، كوكو لي، التي حازت أغنيتها في فيلم “كروشينج تايجر وهيدن دراجون” على جائزة أوسكار، عن عمر يناهز 48 عاماً، وفقاً لما أعلنته أسرتها.

وتوفيت لي، أمس الأربعاء، بعد محاولة انتحار، الأحد الماضي، بحسب ما قالته شقيقاتها.

بعد سنوات من المعاناة مع الاكتئاب، رحلت أمس الأربعاء المغنية كوكو لي بعد أن انتحرت الأحد الماضي لتنقل إلى المستشفى وتتوفى لاحقاً، تعتبر المغنية المولودة في هونج كونج عام 1975 الصينية الوحيدة التي غنّت في حفل جوائز الأوسكار، نعتها شقيقتها وأرفقت هذا المقطع لذكريات العائلة معها pic.twitter.com/m662jBod6t — جليس السور (@ChineseAffairs) July 5, 2023

وقالت شقيقاتها كارلو ونانسي لي: “كوكو عانت من الاكتئاب لبضعة أعوام، ولكن حالتها تدهورت بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية”. وأضافتا: “على الرغم من أن كوكو سعت للحصول على مساعدة، وبذلت كل ما في وسعها لمحاربة الاكتئاب، للأسف الشيطان بداخلها سلبها أفضل ما تملك”.

وكان قد تم ترشيح أغنية “ايه لاف بيفور تايم” لكوكو في فيلم ” كروشينج تايجر، هيدن دراجون” للحصول على جائزة أوسكار أفضل أغنية خلال عام 2001، وقد فازت الأغنية بأربع جوائز.

(د ب ا)