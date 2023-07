وفاة المغنية الأمريكية كوكو لي بعد محاولة انتحار عن عمر يناهز 48 عاماً

نيويورك: توفيت المغنية الأمريكية، المولودة في هونغ كونغ، كوكو لي، التي حازت أغنيتها في فيلم “كروشينج تايجر وهيدن دراجون” على جائزة أوسكار، عن عمر يناهز 48 عاماً، وفقاً لما أعلنته أسرتها.

وتوفيت لي، أمس الأربعاء، بعد محاولة انتحار، الأحد الماضي، بحسب ما قالته شقيقاتها.

وقالت شقيقاتها كارلو ونانسي لي: “كوكو عانت من الاكتئاب لبضعة أعوام، ولكن حالتها تدهورت بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية”. وأضافتا: “على الرغم من أن كوكو سعت للحصول على مساعدة، وبذلت كل ما في وسعها لمحاربة الاكتئاب، للأسف الشيطان بداخلها سلبها أفضل ما تملك”.

وكان قد تم ترشيح أغنية “ايه لاف بيفور تايم” لكوكو في فيلم ” كروشينج تايجر، هيدن دراجون” للحصول على جائزة أوسكار أفضل أغنية خلال عام 2001، وقد فازت الأغنية بأربع جوائز.

(د ب ا)

In memory of Coco Lee (1975 – 2023)

May she rest in peace, as we remember her greatness.#CocoLee pic.twitter.com/PnIZSaV62k

— Keith Kwai (@keithkwai) July 6, 2023