وفاة المغني ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق بالأرجنتين

بوينس أيرس: أكدت الشرطة الأرجنتينية يوم الأربعاء، وفاة مغني فريق “ون دايركشن” السابق ليام باين خارج فندق في العاصمة بوينس أيرس.

وأوضحت الشرطة أنه عُثر على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاما، ميتا بعد سقوطه من شرفة غرفته بالطابق الثالث بأحد الفنادق.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنه جرى استدعاء الضباط إلى الفندق الواقع في حي باليرمو بالعاصمة، وتم إخطارها بوجود “شخص عدواني ربما يكون تحت تأثير المخدرات والكحول”.

ونقل البيان عن مدير الفندق القول إنه سمع ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الفندق، وعندما وصلت الشرطة وجدت أن رجلا سقط من شرفة غرفته.

وأكد عمال الطوارئ وفاة المغني الذي أشارت تقارير إلى أنه عُثر عليه في الفناء الداخلي للفندق.

واكتسب باين شهرة عالمية كجزء من فرقة البوب “ون دايركشن” التي جاءت انطلاقتها بالحصول على المركز الثالث في النسخة البريطانية من برنامج المسابقات الموسيقية إكس فاكتور عام 2010، لكنها انفصلت في عام 2016، ومضى أعضاؤها في مشاريع منفصلة.

(رويترز)