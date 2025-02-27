وفاة الممثلة الأمريكية ميشيل تراكتنبرغ عن 39 عامًا

الممثلة الأمريكية ميشيل تراكتنبرغ. ا ف ب

نيويورك: توفيت الممثلة الأمريكية ميشيل تراكتنبرغ، المعروفة بأدوارها في مسلسلي “بافي ذي فامباير سلاير” (Buffy the Vampire Slayer) و”غوسيب غيرل” (Gossip Girl)، يوم الأربعاء، في نيويورك عن عمر يناهز 39 عامًا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأوضحت شرطة نيويورك لعدة وسائل إعلام أنها عثرت على الممثلة فاقدة الوعي صباح الأربعاء داخل شقتها في مانهاتن، بعد تلقيها بلاغًا هاتفيًا قرابة الساعة الثامنة صباحًا (13:00 ت غ).

وأكدت الأجهزة الطبية لاحقًا وفاة الممثلة، فيما لم تصدر الشرطة أي تعليق رسمي على استفسارات وكالة فرانس برس.

rest in peace Michelle Trachtenberg, forever our ice princess 🩵 pic.twitter.com/jBZ8UcUGSv — nostalgia (@whyrev) February 26, 2025

ومن المتوقع أن يحدد الطبيب الشرعي لاحقًا سبب الوفاة، فيما تستبعد الشرطة حتى الآن وجود شبهة جنائية.

ونقلت محطة “إيه بي سي” التلفزيونية عن مصادر لم تُسمّها أن ميشيل تراكتنبرغ خضعت مؤخرًا لعملية زرع كبد.

برزت الممثلة منذ طفولتها في التسعينيات، حيث شاركت في أعمال مخصصة للأطفال، ولا سيّما في فيلمي “هارييت ذي سباي” (Harriet the Spy) عام 1996 و”إنسبكتر غادجيت” (Inspector Gadget) عام 1999.

michelle trachtenberg, our ice princess forever 🤍

pic.twitter.com/GtJOznRNDp — ana (@literatiloverr) February 26, 2025

لكنها اكتسبت شهرتها الواسعة من خلال مسلسل “بافي ذي فامباير سلاير”، حيث أدّت دور الشقيقة الصغرى للممثلة الرئيسية سارة ميشيل غيلر بين عامي 2000 و2003.

كما جسّدت دور جورجينا سباركس في المسلسل الشهير “غوسيب غيرل”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عالميًا.