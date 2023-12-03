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وفاة الممثل المصري أشرف عبد الغفور في حادث مروري- (فيديو)

3 - ديسمبر - 2023

الممثل أشرف عبد الغفور- لقطة شاشة

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القاهرة: قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر إن الممثل أشرف عبد الغفور توفي اليوم الأحد في حادث مروري بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

والراحل هو والد الممثلة ريهام عبد الغفور وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

تخرج عبد الغفور في المعهد العالي للسينما عام 1963 وعمل معيدا في المعهد من 1965 إلى 1966 وقدم خلال مشواره الفني مئات الأعمال التلفزيونية والإذاعية إلى جانب عدد من الأفلام. ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.

(رويترز)



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  1. يقول عبد الكريم بن رمضان:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 1:29 م

    البقاء لله وحده انا لله وانا اليه راجعون، كل من عليها فان و يبقي وجهه ربك ذو الجلال والإكرام

    رد

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