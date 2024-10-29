وفاة الممثل المصري حسن يوسف عن عمر يناهز 90 عاماً

القاهرة: قالت مصادر عائلية إن الممثل المصري حسن يوسف، الذي كان أحد أبرز الوجوه السينمائية في حقبتي السيتينيات والسبعينيات، توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاماً.

وكتب شقيقه محمد يوسف عبر حسابه على فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته”.

وُلد يوسف في القاهرة عام 1934، وتخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مشواره من المسرح القومي، ومنه إلى السينما، التي ارتقى سلّمها تدريجياً بأفلام مثل “أنا حُرة” و”هُدى” و”سوق السلاح” و”في بيتنا رجل”، قبل أن يصل إلى أدوار البطولة.

وقدّم في حقبتي الستينيات والسبعينيات مجموعة كبيرة من الأفلام منها “الخطايا” و”الباب المفتوح” و”للرجال فقط” و”الشياطين الثلاثة” و”مطلوب أرملة” و”شاطئ المرح” و”السيرك” و”الزواج على الطريقة الحديثة” وفتاة الاستعراض” و”7 أيام في الجنة” و”كفاني يا قلب”.

اتجه يوسف بعد ذلك إلى التلفزيون، فقدّم مسلسلات “زينب والعرش” و”برديس” و”عواصف النساء” و”زهرة وأزواجها الخمسة”، لكن يظل دور توفيق البدري في مسلسل “ليالي الحلمية” هو الأبرز على مدى مشواره.

كما جسّدَ الراحل المخضرم شخصيات دينية مرموقة في مسلسلاته، أمثال “الإمام المراغي” و”الإمام النسائي” والشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل “إمام الدعاة”.

وكان الراحل متزوجاً من الممثلة المعتزلة شمس البارودي.

(رويترز)