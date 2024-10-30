وفاة الممثل المصري مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عاما

القاهرة: ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن الممثل مصطفى فهمي توفي في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 82 عاما.

وأضافت أن أسرة الممثل الراحل، وهو شقيق الممثل الشهير حسين فهمي، ستحدد خلال الساعات القادمة ميعاد صلاة الجنازة وتلقي العزاء.

شارك مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها (أين عقلي)، و(وجها لوجه)، و(لمن تشرق الشمس)، و(الحب في غرفة الإنعاش)، و(موعد مع القدر).

وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، شارك الراحل في أعمال هامة منها: (القضبان)، و(إني خائفة)، و(الرجل الذي أحبه)، و(دموع في عيون وقحة)، و(حياة الجوهري)، و(القلب يخطئ أحيانا)

(رويترز)