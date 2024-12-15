وفاة الممثل المصري نبيل الحلفاوي عن 77 عاما- (تدوينة)

القاهرة: قالت عائلة الممثل المصري نبيل الحلفاوي إنه توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 77 عاما.

وجاء في تدوينة بحساب الحلفاوي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش”.

مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) December 15, 2024

وكان الحلفاوي قد تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي دخل بسببها إلى المستشفى.

ولد الحلفاوي في القاهرة عام 1947 وتخرج في كلية التجارة قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

حقق نجاحا كبيرا في الدراما التلفزيونية عبر محطات متقطعة من خلال مسلسل (غوايش) ومن بعده (رأفت الهجان) ثم (الزيني بركات) و(زيزينيا) و(ونوس) و(لأعلى سعر) و(القاهرة كابول).

وقدم في المسرح (عفريت لكل مواطن) و(طقوس الإشارات والتحولات) و(رجل في القلعة) و(الزير سالم) و(بيت في الهوا) و(اضحك لما تموت).

وفي السينما شارك في أفلام (الطريق إلى إيلات) و(اغتيال مدرسة) و(السفاح) و(العميل رقم 13) و(الهروب إلى القمة) و(ثمن الغربة).

تزوج الحلفاوي من الممثلة فردوس عبد الحميد وأنجب منها المخرج خالد الحلفاوي قبل أن ينفصلا ويتزوج مرة ثانية.

(رويترز)