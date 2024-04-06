وفاة امرأة لبنانية متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

بيروت: أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، السبت، بوفاة امرأة متأثرة بجروحها، إثر اصابتها بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان قبل 4 أيام.

وقالت الوكالة إن “المواطنة عليا عبد الكريم، استشهدت متأثرة بجروحها بعد إصابتها في غارة نفذتها مسيّرة معادية على بلدة يارين، التابعة لقضاء صور، بمحافظة الجنوب قبل أيام”.

والثلاثاء، أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً على منزل في يارين، ما أسفر عن إصابة مواطنة لبنانية بجروح في رأسها، نقلت إثر ذلك إلى المستشفى.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 67، إضافة إلى 267 عنصرا من “حزب الله”، و17 من “حركة أمل”، و13 من “الجهاد الإسلامي”، و13 من “حماس”، وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، بينما تقول السلطات الإسرائيلية إن 18 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا في المواجهات الحدودية.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)