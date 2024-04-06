سياسة | عربي

وفاة امرأة لبنانية متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

6 - أبريل - 2024

حجم الخط
2

بيروت: أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، السبت، بوفاة امرأة متأثرة بجروحها، إثر اصابتها بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان قبل 4 أيام.

وقالت الوكالة إن “المواطنة عليا عبد الكريم، استشهدت متأثرة بجروحها بعد إصابتها في غارة نفذتها مسيّرة معادية على بلدة يارين، التابعة لقضاء صور، بمحافظة الجنوب قبل أيام”.

والثلاثاء، أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً على منزل في يارين، ما أسفر عن إصابة مواطنة لبنانية بجروح في رأسها، نقلت إثر ذلك إلى المستشفى.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 67، إضافة إلى 267 عنصرا من “حزب الله”، و17 من “حركة أمل”، و13 من “الجهاد الإسلامي”، و13 من “حماس”، وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، بينما تقول السلطات الإسرائيلية إن 18 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا في المواجهات الحدودية.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو “حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 10:25 م

    استشهاد وليس وفاة، الله يجعلها من أهل الجنة يارب العالمين ✌️🇵🇸🤲🌴🤲🌴

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 11:19 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين ✌️🇵🇸🤲🌴

    رد

أخبار ذات صلة

شهداء وجرحى بنيران إسرائيلية وسط وجنوبي غزة- (تدوينة)
3 - أبريل - 2024
بطلب روسي.. مجلس الأمن يناقش قصف إسرائيل قنصلية إيران بدمشق
2 - أبريل - 2024
النظام السوري: قصف جوي إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا بريف دمشق
28 - مارس - 2024
3 شهداء بقصف استهدف سيارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية- (صور وفيديو)
20 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية