وفاة امرأة من غزة بعدما وصلت إلى مستشفى في إيطاليا ضمن رحلة إنسانية

روما: توفيت شابة فلسطينية نقلت جوا من غزة إلى مستشفى في إيطاليا في حالة هزال شديد لتلقي العلاج، بحسب ما أعلن المستشفى السبت.

وصلت الشابة البالغة 20 عاما والتي أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأنها مرح أبو زهري، إلى بيزا برحلة إنسانية تابعة للحكومة الإيطالية ليل الأربعاء الخميس.

وأفاد مستشفى بيزا الجامعي في بيان بأن حالتها الصحية كانت “معقدة جدا” وأنها في حالة هزال شديد تحصل عندما يعاني شخص من فقدان كبير في الوزن وضمور في العضلات.

والجمعة، وبعد خضوعها لفحوص وبدء العلاج، توفيت بعدما أصيبت بأزمة تنفسية مفاجئة وسكتة قلبية، بحسب ما أكد المستشفى.

ووصلت الشابة إلى إيطاليا برفقة والدتها في إحدى رحلات سلاح الجو الإيطالي الثلاث التي أقلت هذا الأسبوع 31 مريضا ومرافقيهم إلى روما وميلان وبيزا.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية لدى وصول المرضى أنهم يعانون جميعا من أمراض خلقية خطرة أو جروح أو بتر. وحتى الآن، نُقل أكثر من 180 من الأطفال والشباب من غزة إلى إيطاليا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقدّم رئيس منطقة توسكانا يوجينيو جياني تعازيه لأسرة المرأة.

ولم يُفصّل المستشفى حالتها، لكن وكالات أنباء إيطالية أفادت بأنها كانت تعاني من سوء التغذية الحاد.

وحذرت منظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وحركة حماس الفلسطينية من خطر انتشار الجوع في غزة المدمرة جراء الحرب.

