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وفاة امرأة وابنتها البالغة سنتين متأثرتين بإصابتهما بهجوم ميونخ 

15 - فبراير - 2025

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ميونخ: أعلن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا الألمانية مساء اليوم السبت عن وفاة أم (37 عاما) وطفلتها (عامان) متأثرتين بإصاباتهما الخطيرة التي وقعت لهما جراء حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ أول أمس الخميس.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس زار مكان الحادث في وقت سابق من اليوم ووضع فيه زهرة بيضاء في موقع تذكاري مؤقت.

ووفقا للشرطة، أسفرت عملية الدهس التي نفذها طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما خلال مظاهرة تابعة لنقابة “فيردي” للعاملين في قطاع الخدمات، أول أمس، عن إصابة ما لا يقل عن 39 شخصا.

ويرجح المحققون حاليا أن للهجوم خلفية “إسلاموية”، وبعد إلقاء القبض على منفذ الهجوم، تم إيداعه في الحبس الاحتياطي.

(د ب أ)

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