وفاة ثلاثة تلاميذ تتسبب بفوضى واحتجاجات في مدينة سيدي بوزيد التونسية- (صور وفيديوهات) 

تونس- “القدس العربي”: تسببت حادثة وفاة ثلاثة تلاميذ في إحدى المدن التونسية بحالة من الاحتقان والفوضى، رافقتها احتجاجات تحمّل السلطات المسؤولية وتطالب بمحاسبة المسؤولين.

وتوفي ثلاثة تلاميذ (18 و19 عاما) وجرح آخرون، الإثنين، بعد سقوط جدار إحدى المدارس الثانوية في منطقة المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط)، وهو ما تسبب بحالة من الاحتقان، حيث قام عدد من سكان المنطقة بإغلاق الطريق الرئيسي وسط المدينة عبر إشعال العجلات المطاطية وإغلاق المحلات التجارية وتحطيم السيارة الحكومية.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي (تابعة لاتحاد الشغل) إلى إضراب عام في مختلف المدارس الإعدادية والثانوية في تونس حدادا على أرواح الضحايا.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي (تابعة لاتحاد الشغل) إلى إضراب عام في مختلف المدارس الإعدادية والثانوية في تونس حدادا على أرواح الضحايا.

كما دعت، في بيان على موقع فيسبوك، إلى الاحتجاج ضد ما اعتبرته ”تنصل السلطة وعجزها عن إيجاد حلول حقيقية وجدية لإنقاذ المدرسة العمومية”.

كما حمّلت وزارة التربية “مسؤولية هذه الفاجعة، نتيجة التخلي عن إصلاح البنية التحتية للمدرسة العمومية وعدم ضبط خطة وطنية ترصد فيها الإمكانيات المادية اللازمة لإنقاذ المرفق العمومي التربوي”.

وقال كاتب عام الجامعة، محمد الصافي لإذاعة موزاييك إن “كل الأطراف النقابية والأستاذة نبهوا إلى خطورة وضعية الجدار المنهار قبل سقوطه. ونحمّل السلطة مسؤولية تغاضيها عن الوضع التربوي المهترئ والكارثي”.

واعتبرت حركة “حق” أن الحادثة هي “نتاج طبيعي لسياسات عقيمة وغياب واضح للإرادة السياسية الجادة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار في انعدام تام للرؤى والبرامج. خاصة أنه تم تداول صور توثّق الحالة المتدهورة للسور الآيل للسقوط عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في تحرّك مواطني استباقي كان من المفترض أن يُقابل بتحرّك فوري من الجهات المعنية لتفادي الكارثة”.

وكتب رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة والقيادي في جبهة الخلاص الوطني “ليس سور معهد (مدرسة) المزونة فقط هو الذي انهار على رؤوس أبنائنا، بل كل أسوار تونس اليوم مهددة بنفس مصير سور المزونة”.

وأوضح بقوله: “سور الكرامة والحرية والعدالة أعلى سور بناه التونسيون في مرحلة الانتقال الديمقراطي، هذا السور يكاد ينهار اليوم، وأيضا سور الدولة الوطنية والعيش المشترك والسلم الاجتماعي، وسور التعليم والصحة والنقل والمرفق العام، على وشك الانهيار”.

وكتب المحامي منير بن صالحة “أبنائي تلامذة المزونة شهداء المعرفة وضحايا الفساد ألف رحمة لأرواحكم الملائكية الطاهرة”.

وكتب المحامي هادي الحمدوني “نجوا من الزلزال (في سيدي بوزيد) قتلهم الإهمال، حتى الجدران كرهتنا! من حائط القيروان (سور المدينة العتيقة) إلى حائط المزونة. ما فائدة أن يأتي وزير التربية للمزونة قبل أربعة أيام ولا يرى جدران المدارس المهددة بالسقوط؟”.

ودون النائب أحمد السعيداني “الجدار لم يسقط على تلاميذ تونس الذين ماتوا في المزّونة فقط، لكنه سيسقط على الجميع بسبب كثرة الكلام وغياب الفعل”.