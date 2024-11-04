وفاة جندي أمريكي أصيب في عملية الرصيف البحري بغزة

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي اليوم الإثنين، وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية، أثناء دعم رصيف الجيش قبالة ساحل قطاع غزة.

وأصيب الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرا من الجيش، بإصابات خطيرة في مايو/ أيار الماضي، أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان له، أن ستانلي قد توفي لكنه لم يحدد متى. وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

(رويترز)