وفاة جندي أمريكي أصيب في عملية الرصيف البحري بغزة

4 - نوفمبر - 2024

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي اليوم الإثنين، وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية، أثناء دعم رصيف الجيش قبالة ساحل قطاع غزة.

وأصيب الرقيب كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرا من الجيش، بإصابات خطيرة في مايو/ أيار الماضي، أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الجيش الأمريكي في بيان له، أن ستانلي قد توفي لكنه لم يحدد متى. وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

(رويترز)

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 5, 2024 الساعة 3:30 ص

    لعنة دماء أطفال غزة ستظل تلاحق عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥

