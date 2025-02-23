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وفاة خمسة أطفال في حريق التهم شقة سكنية بمدينة تمارة المغربية- (تدوينة وفيديو)

23 - فبراير - 2025

الصورة من مواقع التواصل

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الرباط- “القدس العربي”:

عاشت مدينة تمارة المجاورة للعاصمة الرباط، مساء السبت، وقائع فاجعة مؤلمة تمثلت في حريق مهول شب في إحدى الشقق السكنية وأودى بحياة خمسة أطفال.

ورغم سرعة تدخل السلطات العمومية والحماية المدنية، فإن النيران كانت أقوى وأسرع والتهمت كل محتويات الشقة التي كان بداخلها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما.

وخلفت الفاجعة موجة من الحزن اجتاحت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية محلية وهي تتناقل الخبر المؤلم.

وفتح الأمن المغربي تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة أسباب وحيثيات الحريق الذي ترجح الفرضيات الأولى أنه ناتج عن انفجار شاحن كهربائي يستخدم لشحن الهواتف.

 

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