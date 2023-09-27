وفاة خمسة مهاجرين سنغاليين وإنقاذ العشرات بسواحل موريتانيا

نواكشوط – «القدس العربي»:

أكد الحاج كيبي قنصل السنغال بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا، “أن خمسة مهاجرين سريين سنغاليين قد توفوا غرقًا، خلال حادثة انقلاب تعرضت لها مؤخرا ستة زوارق كانت تقل مهاجرين سريين سنغاليين في رحلة إلى الأراضي الإسبانية”.

وأوضح القنصل السنغالي “أن 544 مهاجرا سنغاليا آخرين قد تم إنقاذهم من الغرق، عندما كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية”.

وأشار إلى “أن المهاجرين المذكورين كانوا موزعين على ستة زوارق قادمة من مدن سنغالية مختلفة، بينها بارجنيي وكلافونتين وكايار وامبور، وسان لويس”.

وتشير معطيات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة إلى وصول 150 قاربا جزر الكناري خلال النصف الأول من العام الجاري، وعلى متنها ما يزيد على سبعة آلاف ومئتي مهاجر غير نظامي”.