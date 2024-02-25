وفاة رضيع فلسطيني بسبب الجفاف وانعدام حليب الأطفال في غزة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

توفي الرضيع الفلسطيني محمد فتوح البالغ من العمر 45 يوما داخل مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، نتيجة نقص حاد بالتغذية بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل.

وقال أطباء بالمستشفى إنهم يستقبلون يوميا أطفالا يعانون هبوطا في السكر وجفافا شديدا بسبب قلة الطعام وسوء التغذية.

وأظهر الفيديو والد الرضيع يشكو -باكيا- من انعدام حليب الأطفال، قائلا: “لم أجد له علبة حليب واحدة في كل أنحاء غزة “.