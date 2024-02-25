سياسة | عربي | فلسطين

وفاة رضيع فلسطيني بسبب الجفاف وانعدام حليب الأطفال في غزة- (شاهد)

25 - فبراير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

توفي الرضيع الفلسطيني محمد فتوح البالغ من العمر 45 يوما داخل مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، نتيجة نقص حاد بالتغذية بسبب الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل.

وقال أطباء بالمستشفى إنهم يستقبلون يوميا أطفالا يعانون هبوطا في السكر وجفافا شديدا بسبب قلة الطعام وسوء التغذية.

وأظهر الفيديو والد الرضيع يشكو -باكيا- من انعدام حليب الأطفال، قائلا: “لم أجد له علبة حليب واحدة في كل أنحاء غزة “.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 25, 2024 الساعة 11:44 ص

    رأيت الفيديو فأصباني الذهول والفزع، ويبس الدم في عروقي من صدمة المشهد،. فكيف سيكون إحساس أم الرضيع يا ترى 🇵🇸🤕😢

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  2. يقول abuelabed:
    فبراير 28, 2024 الساعة 10:33 ص

    أيها المسلمون أيها القادة : قال تعالى – وإذا الموؤدة سألت بأي ذنب قتلت.

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