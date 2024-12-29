وفاة رضيع فلسطيني خامس بسبب البرد في قطاع غزة.. ووالده يتحدث بكلمات مؤلمة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، وفاة طفل عمره 20 يوما جراء البرد الشديد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين بدير البلح وسط القطاع، في ظل الإبادة الإسرائيلية المستمرة من أكثر من 14 شهراً.
وقال بيان لوزارة الصحة في غزة: “وفاة الطفل جمعة البطران، 20 يوما، جراء البرد الشديد، فيما لا يزال شقيقه التوأم يتلقى الرعاية الطبية الفائقة بقسم العناية المركزة بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة”.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين الأطفال في غزة بسبب البرد إلى 5 خلال نحو أسبوع.
توفي طفله من شدة البرد في غزة… كلمات والد الطفل جمعة البطران الذي ارتقى عدد من أقاربه باستهدافات الاحتلال بحرب الإبادة وتوفي طفله الرضيع بسبب البرد. pic.twitter.com/F15yCFRzIt
— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) December 29, 2024
وأشارت إلى أنه “قبل أيام، استشهد أربعة أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين أربعة و21 يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد”.
وحسب المصادر، “تسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة”.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أفاد أمس السبت، بأن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب الطقس البارد وعدم وجود مأوى، مشيرا إلى أن “البطانيات والمراتب وغيرها من مستلزمات الشتاء عالقة في المنطقة منذ أشهر بانتظار الموافقة على الدخول إلى غزة”.
كلمات والد الطفل جمعة البطران الذي فقد عدداً من أقاربه في استهدافات الاحتلال وتوفي طفله الرضيع بسبب البرد القارس. pic.twitter.com/lMRaxtImQH
— أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) December 29, 2024
#وفاة الطفل جمعة البطران متجمدا من البرد…
ولد قبل شهر وله اخ توأم متواجد في العناية المركزة pic.twitter.com/EEGVVaHPm9
— دعاء الشريف Doaa El shareef | 🇵🇸 (@anadoaa8) December 29, 2024
(وكالات)
العار كل العار للحكام العرب والمسلمين، أرواح أطفال ونساء غزة معلقة في رقابهم إلى يوم الدين بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒💣🚀
عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما يحدث لشعب فلسطين منذ 1948، اطردوا أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترعى عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 من مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة كي لا تستخدم الفيتو ضد أطفال ونساء غزة العزة الذين تسيل دماؤهم بحرارة وغزارة هذي سنة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀💣🐒🔥
اللهم أظلم من ظلم أهلنا في غزة وفلسطين وأرينا عجائب قوتك فيهم.
جزاكم الله خير
عبارتك غير دقيقة
فالظلم منفى أصلا على الله، يقول الحق تبارك وتعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ النساء:40، وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً يونس:44، ويقول عز وجل: وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً الكهف:49، وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا.
أما ظلم اليهود بحق أهلنا في فلسطين، فنسأل الله أن يبعث من عباده من يسوؤهم سوء العذاب، و أن يدمر كيانهم ويشتت شملهم، ويريح الإنسانية من خبثهم ومكرهم، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا لأن خذلان الأمة لأهل غزة شراكة مع اليهود في ظلمهم.