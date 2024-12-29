وفاة رضيع فلسطيني خامس بسبب البرد في قطاع غزة.. ووالده يتحدث بكلمات مؤلمة- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، وفاة طفل عمره 20 يوما جراء البرد الشديد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين بدير البلح وسط القطاع، في ظل الإبادة الإسرائيلية المستمرة من أكثر من 14 شهراً.

وقال بيان لوزارة الصحة في غزة: “وفاة الطفل جمعة البطران، 20 يوما، جراء البرد الشديد، فيما لا يزال شقيقه التوأم يتلقى الرعاية الطبية الفائقة بقسم العناية المركزة بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة”.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين الأطفال في غزة بسبب البرد إلى 5 خلال نحو أسبوع.

توفي طفله من شدة البرد في غزة… كلمات والد الطفل جمعة البطران الذي ارتقى عدد من أقاربه باستهدافات الاحتلال بحرب الإبادة وتوفي طفله الرضيع بسبب البرد. pic.twitter.com/F15yCFRzIt — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) December 29, 2024

وأشارت إلى أنه “قبل أيام، استشهد أربعة أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين أربعة و21 يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد”.

وحسب المصادر، “تسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة”.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، أفاد أمس السبت، بأن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب الطقس البارد وعدم وجود مأوى، مشيرا إلى أن “البطانيات والمراتب وغيرها من مستلزمات الشتاء عالقة في المنطقة منذ أشهر بانتظار الموافقة على الدخول إلى غزة”.

كلمات والد الطفل جمعة البطران الذي فقد عدداً من أقاربه في استهدافات الاحتلال وتوفي طفله الرضيع بسبب البرد القارس. pic.twitter.com/lMRaxtImQH — أخبار الأردن (@AkhbarOrdon) December 29, 2024

#وفاة الطفل جمعة البطران متجمدا من البرد…

ولد قبل شهر وله اخ توأم متواجد في العناية المركزة pic.twitter.com/EEGVVaHPm9 — دعاء الشريف Doaa El shareef | 🇵🇸 (@anadoaa8) December 29, 2024

(وكالات)