وفاة زعيم عصابة المافيا الإيطالية المحتجز “ميسينا دينارو”

روما: توفي ماتيو ميسينا دينارو زعيم إحدى عصابات المافيا الإيطالية ، والذي ألقي القبض عليه في كانون الثاني/يناير الماضي بعد أن ظل هاربا لمدة 30 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتابعت أنسا أن الرجل ، 61 عاما، وهو الزعيم المدان لعصابة المافيا “كوزا نوسترا” الصقلية، كان يعاني من سرطان القولون ودخل في غيبوبة لا يمكن أن يستفيق منها منذ يوم الجمعة. وقال أطبائه إنه لن يتعافى أبدا. وقال أطباء من المستشفى في مدينة “لاكويلا” وسط إيطاليا، إنه بناء على طلبه، تم نزع أجهزة دعم الحياة الخاصة به. وكان زعيم المافيا قد خضع أوائل آب/أغسطس الماضي لجراحة في الأمعاء، في مستشفى “سان سالفاتوري” بمدينة “لاكويلا”.

وعلى الرغم من نجاح العملية، فإن سرطان القولون المتقدم الذي كان يعاني منه، تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل لا يمكن التعافي منه، طبقا لما ذكرته “أنسا” نقلا عن مصادر.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ميسينا دينارو في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ثلاثة عقود من الفرار.

وألقت وحدة متخصصة من الشرطة الإيطالية القبض على زعيم المافيا، الذي كان يعتبر ولفترة طويلة الهارب المطلوب الأول في إيطاليا، داخل عيادة للسرطان في باليرمو، حيث كان يخضع للعلاج تحت اسم مستعار.

وتم الحكم على ميسينا دينارو غيابيا بالسجن مدى الحياة ، لتورطه في سلسلة من جرائم القتل المروعة وتفجير السيارات المفخخة في إيطاليا. ومن بين تلك الجرائم، ضلوعه في تفجيرات السيارات المفخخة عام 1992، والتى راح ضحيتها المدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو، من بين آخرين. وكان دينارو صديقا مقربا لزعيمي المافيا السابقين، برناردو بروفينزانو وسلفاتوري “توتو” رينا. (د ب أ)ح أ/