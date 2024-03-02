لايف ستايل | أزياء

وفاة سيدة الأعمال الأمريكية ونجمة الأزياء إيريس أبفيل عن 102 عام

2 - مارس - 2024

إيريس أبفيل

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لندن: توفيت إيريس أبفيل، الشخصية المفعمة بالحيوية في عالم الأزياء والمنسوجات والتصميم الداخلي عن عمر يناهز 102 عام

وحققت “نجمة الشيخوخة” حسبما وصفت نفسها، انتشارا كبيرا في سنواتها الأخيرة بعد أن أقام متحف متروبوليتان للفنون معرضا ناجحا من خزانة ملابسها المتنوعة.

ووضع المعرض الذي إقيم عام 2005 أبفيل على الخارطة وتعززت شهرتها في عام 2014 نتيجة لفيلم وثائقي بعنوان “إيريس” للمخرج ألبرت مايسلز، تناول حياة وإبداع نجمة الأزياء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان عمر أبفيل (97 عاما) عندما وقعت عقدا مع وكالة “اي ام جي موديلز” العالمية، والتي تمثل أيضا عارضات أزياء مثل جيجي حديد وكارلي كلوس.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 2, 2024 الساعة 8:27 ص

    لا شيء يدوم إلا وجه الحي القيوم 😔☝️

    رد

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