وفاة شخصين على متن قارب خشبي في أول حادث هجرة غير نظامية للعام الجديد إلى جزر الكناري

الرباط ـ “القدس العربي”:

لقي شخصان مصرعهما في الساعات الأولى من العام الجديد 2025، إثر وصول قارب خشبي يحمل مهاجرين غير نظاميين إلى جزر الكناري الإسبانية. القارب، الذي كان محملاً بـ 58 شخصًا، وصل إلى “لاس غيليتاس” في تينيريفي أمس الأربعاء، ليكون أول قارب مهاجرين يصل إلى الجزر في العام الجديد، إلا أن الحادث أثار قلقًا واسعًا حول ظروف الهجرة غير النظامية، وفق ما أوردت صحف إسبانية.

وتعود التفاصيل الأولى للحادث إلى الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث جرى رصد القارب بالقرب من السواحل الجنوبية لجزيرة تينيريفي. وسارعت فرق الإنقاذ الإسبانية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من إجلاء الركاب ونقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. وفقًا للمصادر الرسمية، عثر على جثتين على متن القارب، بينما جرى إنقاذ 56 شخصًا آخرين كانوا في حالة صحية متفاوتة، حيث عانى بعضهم من الإعياء الشديد نتيجة الرحلة الطويلة والصعبة عبر البحر.

وتعتبر هذه الحادثة جزءًا من تدفق مستمر للمهاجرين القادمين من إفريقيا عبر البحر، وهي ظاهرة تصاعدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وفقًا للمصادر البحرية الإسبانية، وصل ما يقرب من 45,300 مهاجر إلى جزر الكناري خلال عام 2024، مسجلين زيادة بنسبة 18.3 في المئة مقارنة بالعام السابق. ومع بداية عام 2025، يواصل المهاجرون المحاولة رغم المخاطر الكبيرة التي تهدد حياتهم في هذه الرحلات.

Mueren dos personas a bordo del primer cayuco llegado a Canarias en 2025 https://t.co/aWHFoqIU4J — EL PAÍS España (@elpais_espana) January 1, 2025

وترى وسائل إعلام إسبانية أن هذا الحادث يعدّ جزءًا من أزمة إنسانية أكبر تتعرض لها جزر الكناري بسبب تزايد تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر في قوارب خشبية غير آمنة، ففي تصريح لصحيفة “إلباييس”، أشار خوسيه ماريا ريوس، رئيس وحدة الإنقاذ البحري في جزر الكناري، إلى أن هذه القوارب غالبًا ما تكون مكتظة بشكل غير قانوني، مما يزيد من خطورة الرحلة، وقال: “هذه المأساة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة ما لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف المهاجرين في البحر”.

ويُعتبر هذا الحادث تذكيرًا بالمخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في محاولاتهم للوصول إلى جزر الكناري، وهو ما يحذر منه بشكل مستمر مسؤولو الصحة الإسبان. وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقارير سابقة أن الإعلانات المزيفة والممارسات غير القانونية عبر الإنترنت تساهم بشكل كبير في تضاعف أعداد المهاجرين الضعفاء الذين يواجهون محنًا صحية ونفسية.

🔴🔴Dos personas fallecidas en el primer cayuco que llega a las costas canarias en 2025

https://t.co/qUwGqN3Tsj #Migraciones #Canarias pic.twitter.com/BCq8nzNceb — Canarias Ahora (@Cahora) January 1, 2025

وأكدت السلطات الإسبانية أنها فتحت تحقيقًا لتحديد هوية القتيلين والجهات المسؤولة عن تنظيم الرحلة غير القانونية. وأكدت الشرطة الإسبانية أنها ستواصل تعقب الشبكات التي تقف وراء تهريب البشر من شمال إفريقيا إلى أوروبا. من جانبها، دعت وزارة الداخلية الإسبانية إلى زيادة التعاون مع السلطات المغربية لمنع الشبكات الإجرامية التي تقوم بتنظيم رحلات تهريب البشر عبر البحر.

وتساءل العديد من النواب في البرلمان الإسباني عن التدابير اللازمة لمواجهة تزايد الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المهاجرون في بلادهم. وأشار النواب إلى ضرورة أن تتحمل الدول الأوروبية مزيدًا من المسؤولية في التعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين.