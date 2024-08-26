وفاة شخص وإصابة اثنين جراء سقوط جسر للمشاة غربي مدينة دمشق

دمشق- “القدس العربي”:

توفي شخص وأصيب اثنان آخران جراء سقوط جسر للمشاة، نتيجة اصطدام شاحنة تحمل حفارة بالجسر عند نهاية أوتوستراد المتحلق الجنوبي غربي مدينة دمشق.

مصدر أهلي من مدينة معضمية الشام القريبة، قال لـ”القدس العربي” إن الأنباء تؤكد وفاة شخصين على الأقل، نتيجة سقوط جسر للمشاة على المتحلق الجنوبي جانب أبنية “الزهريات”، قبل مفرق طريق مشروع دمر بدمشق، حيث سقط الجسر أثناء مرور سيارة نوع هيونداي، ما أدى إلى وقوعه على مركبة نوع (فان) وتوقف حركة السير.

اصطدمت مركبة شاحنة تحمل مركبة باكر (حفارة ) بجسر المشاة عند نهاية اوتوتستراد المتحلق الجنوبي في دمشق ما أدى إلى وقوع الجسر على مركبة نوع (فان) ووفـ.اة شخص وإصـ.ابة شخصين وتوقف حركة السير. pic.twitter.com/91hPMNqzec — سوريون (@Syrian_Blog) August 26, 2024

وعلى الفور حضرت دوريات من فرع مرور دمشق وقسم شرطة المزة الغربي ومنظومة الإسعاف السريع والدفاع المدني، حيث نقل المتوفى إلى المستشفى، بينما أسعفت الفرق المصابين، ثم فتح جزء من الطريق لتسهيل حركة السير.

وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” أن شخصا توفي وأصيب اثنان آخران جراء سقوط جسر المشاة في منطقة السومرية على المتحلق الجنوبي، فوق سيارة (فان) بعد ارتطام شاحنة محمل عليها حفارة.

ونقلت “سانا” عن محافظ دمشق قوله، إن ورشات المحافظة تعمل على رفع الأضرار وفتح مسرب للسيارات لتسهيل حركة المرور.