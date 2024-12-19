وفاة شيخ أسرى فلسطين فؤاد الشوبكي في رام الله

غزة: توفي شيخ الأسرى الفلسطينيين اللواء فؤاد الشوبكي بمدينة رام الله بالضفة الغربية، الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد عام ونيف على إطلاق سراحه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نعى اللواء فؤاد الشوبكي الذي وافته المنية، والذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وقضيتهم العادلة”.

وأضافت الوكالة أن اللواء الشوبكي “أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، وأطلق سراحه في مارس/ آذار عام 2023، وكان أكبر الأسرى الفلسطينيين سنا”.

وعام 2006، أصدرت محكمة للاحتلال حكمًا بالسجن لمدة 20 عاما بحق الشوبكي، بتهمة المشاركة في قضية سفينة الأسلحة “كارين A” التي اتهمته سلطات الاحتلال بتمويلها وتم اعتراضها آنذاك، قبل أن يتم تخفيض مدة الحكم لاحقا إلى 17 عاما.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2002، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية أسماها عملية “سفينة نوح” بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة (كارين A) في البحر الأحمر ادعت إسرائيل أن السفينة تحمل بضائع عسكرية من إيران للفلسطينيين واتهمت الشوبكي الذي كان يشغل منصب مدير المالية العسكرية في السلطة الفلسطينية آنذاك بالمسؤولية المباشرة واعتبرته العقل المدبر في تمويل وتهريب سفينة الأسلحة، فيما نفى الشوبكي مسؤوليته عن تمويل السفينة.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشوبكي في 14 مارس 2006، خلال عملية عسكرية نفذتها في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية حاصرت خلالها السجن المركزي فيها.

وكان الشوبكي أسيرا في سجن أريحا تحت حراسة أمنية بريطانية أمريكية فلسطينية مشتركة عقب ضغوطات دولية وإسرائيلية على السلطة الفلسطينية آنذاك لتسليمه بعد عملية “السور الواقي” التي نفذتها إسرائيل في مارس 2002 وفرضت في وقت لاحق حصارًا على مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وولد اللواء فؤاد الشوبكي، عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” التي يتزعمها حاليا الرئيس عباس وكان أحد أبرز المقربين من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عام 1940 في حي التفاح بمدينة غزة.

وتلقى الشوبكي تعليمه في مدارس قطاع غزة قبل أن تبدأ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بملاحقته واعتقاله مرات عديدة على خلفية نشاطه السياسي والعسكري، وكان مسؤولا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وشكل الشوبكي رمزا وطنيا ونضاليا داخل الأسر، ولقب بـ”شيخ الأسرى” نظرا لكبر سنه وصموده داخل سجون إسرائيل، حيث عانى من الأمراض المزمنة نتيجة سنوات الاعتقال وظروف السجن القاسية.

(وكالات)