وفاة طبيب من غزة في مركز تحقيق إسرائيلي بعد احتجازه بأسبوع 

“القدس العربي”: كشف إعلام عبري، الثلاثاء، عن وفاة الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من سكان قطاع غزة، في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز “الشاباك” بمدينة عسقلان (جنوب)، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة) إن الرنتيسي الذي كان مديرا لمستشفى نسائي في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، توفي في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية أمرت الجيش بإجراء تحقيق في ظروف وفاة الطبيب الفلسطيني.

وادعى جهاز الشاباك أن الطبيب البالغ من العمر 53 عاما متهم بـ”احتجاز رهائن”.

ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو جهاز الشاباك بخصوص وفاة الطبيب الرنتيسي.

وزارة الصحة في غزة: بعد إعلان استشهاد الطبيب إياد الرنتيسي ومن قبله عدنان البرش في سجون الاحتلال، نناشد جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات وهم يقومون بواجبهم الإنساني pic.twitter.com/FBYcWnMIAz — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) June 18, 2024

اعترف الاحتلال اليوم باغـ،تياله | الشـ،هيد الدكتور الأسير اياد الرنتيسي، مدير مستشفى النساء في بيت لاهيا، اختطفته قوات الاحتلال من غزة قبل ٧ أشهر وقتـ،لته بعدها بأسبوع تحت التعذيب. pic.twitter.com/osdE2NOMlP — ق.ض (@Jales_tinian2) June 18, 2024

وفي مايو الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء الطبيب عدنان البرش، والذي كان معتقلا في سجن عوفر الإسرائيلي نتيجة التعذيب.

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي منذ اجتياحه البري لقطاع غزة آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، أفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.

(وكالات)