وفاة طبيب من غزة في مركز تحقيق إسرائيلي بعد احتجازه بأسبوع 

“القدس العربي”: كشف إعلام عبري، الثلاثاء، عن وفاة الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من سكان قطاع غزة، في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز “الشاباك” بمدينة عسقلان (جنوب)، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة) إن الرنتيسي الذي كان مديرا لمستشفى نسائي في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، توفي في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في نوفمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية أمرت الجيش بإجراء تحقيق في ظروف وفاة الطبيب الفلسطيني.
وادعى جهاز الشاباك أن الطبيب البالغ من العمر 53 عاما متهم بـ”احتجاز رهائن”.
ولم يصدر بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي أو جهاز الشاباك بخصوص وفاة الطبيب الرنتيسي.
وزارة الصحة في غزة: بعد إعلان استشهاد الطبيب إياد الرنتيسي ومن قبله عدنان البرش في سجون الاحتلال، نناشد جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات وهم يقومون بواجبهم الإنساني pic.twitter.com/FBYcWnMIAz
— Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) June 18, 2024
اعترف الاحتلال اليوم باغـ،تياله |
الشـ،هيد الدكتور الأسير اياد الرنتيسي، مدير مستشفى النساء في بيت لاهيا، اختطفته قوات الاحتلال من غزة قبل ٧ أشهر وقتـ،لته بعدها بأسبوع تحت التعذيب. pic.twitter.com/osdE2NOMlP
— ق.ض (@Jales_tinian2) June 18, 2024
وفي مايو الماضي، أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء الطبيب عدنان البرش، والذي كان معتقلا في سجن عوفر الإسرائيلي نتيجة التعذيب.
واعتقل الاحتلال الإسرائيلي منذ اجتياحه البري لقطاع غزة آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، أفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
(وكالات)
كل ما فعله الصهاينة منذ 76 سنة في فلسطين سيعود عليهم بالوبال و الوخم و نحن اليوم امام بداية دفعهم الثمن ……!
ادعو نقابات الاطباء في العالم وخاصة النقابات في الوطن العربي الى اصدار بيانات قوية لادانة الاعمال الوحشية التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بما ذلك جرائم القتل ضد الاطباء وبقية العاملين في المجالات الانسانية. ويجب توجيه رسائل الى منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكذلك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. يجب اتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة.
الصهاينة مثل النازيين ويجب على العالم أن يتحد لمحاربتهم وإيقافهم
لا عذر مقبول… الكل يرى الإبادة الجماعية والأمم المتحدة أثبتت عدم جدواها !
ماذا ينتظر العالم ليتحرك؟!
رحم الله اهؤلاء الشهداء الأبرار. نتنياهو قال أن جيش الإحتلال الإسرائيلي هو “الأكثر أخلاقية في العالم” مع أنه كما يظهر يوماً بعد يوم أن فاشية الإحتلال الصهيوني تفوقت على النازية!
لاأعرف علي ماذا ينتظر المسلمين والعرب!هكذا تباد غزه وخيره شبابها ؟امريكا وجيش البامبرز هم أعداء لكم !اللهم انصر المقاومة في فلسطين والعراق وسوريا واليمن ولبنان واللعنه علي كل المتخاذلين من العرب المتصاهينين اماً الجيوش العربية والإسلامية ولا عزاء للجبا ؟؟؟؟
نعم قد يموتون لكنهم شهود علي اجرام العدو وشهود علي قلة حليتهم و على تخاذل أمة المليار عن نصرتهم الي انهم ضحوا بارواحهم في سبيل قضية مشرفة وعلموا المتخاذلين ما معنا ان تكون شهيد تملك الاراده و قوة الإيمان ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياءً عند ربهم يرزقون صدق ناصر المستظعفين رب العالمين والسلام ،
اللهم ارحم إياد الرنتيسي واجمعه مع عبد العزيز الرنتيسي في جنة الخلد.