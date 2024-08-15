وفاة طفلة فلسطينية بسبب سوء التغذية في غزة

غزة: فقدت الطفلة الفلسطينية لينا الشيخ خليل (7 أعوام) في مدينة دير البلح حياتها بسبب سوء التغذية ونقص الدواء، نتيجة الحصار المشدد على قطاع غزة.
وتزايدت حالات سوء التغذية بين الأطفال بسرعة في غزة، حيث توجد أزمة غذائية.
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ألا لعنة الله على أمة المليار العاجزة عن إنقاذ أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوهكم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام ✌️🇵🇸☹️✌️🚀🐒🚀
في ذمة الحكام الخونة وجيوشهم المرتزقه النائمين المخذولين –هم المراؤون ويمنعون الماعون–حسبنا الله
وإذا الموؤدت سؤلت بأي ذنب قتلت. هذا السؤال سيجيب عنه ملوك و رؤساء الامة بالاضافة لقادة جيوش عفنة يوم القيامة.
ألا لعنة الله على أمة المليار العاجزة عن إنقاذ أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوهكم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام ✌️🇵🇸☹️✌️🚀🐒🚀
في ذمة الحكام الخونة وجيوشهم المرتزقه النائمين المخذولين –هم المراؤون ويمنعون الماعون–حسبنا الله
وإذا الموؤدت سؤلت بأي ذنب قتلت. هذا السؤال سيجيب عنه ملوك و رؤساء الامة بالاضافة لقادة جيوش عفنة يوم القيامة.