وفاة طفلة فلسطينية بسبب سوء التغذية في غزة

غزة: فقدت الطفلة الفلسطينية لينا الشيخ خليل (7 أعوام) في مدينة دير البلح حياتها بسبب سوء التغذية ونقص الدواء، نتيجة الحصار المشدد على قطاع غزة.

وتزايدت حالات سوء التغذية بين الأطفال بسرعة في غزة، حيث توجد أزمة غذائية.