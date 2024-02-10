وفاة طفلين إثر حريق داخل منزلهما.. تفاصيل فاجعة هزت الأردن- (تدوينات)

عمان- “القدس العربي”:

هزت فاجعة وفاة طفلين، إثر حريق شبَّ داخل منزلهما الجمعة في منطقة وادي السير في العاصمة عمان، الشارع الأردني، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

الصغيران مؤيد ونايا الفسفوس (5 و4 أعوام) غادرا بحريق لم يشفع لعمرهما، على وقع الصدمة التي سيطرت على العائلة.

الحادثة المؤلمة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، حيث نعى النشطاء الشقيقين بعبارات مؤثرة، داعين لذويهما بالصبر والسلوان على مصابهم الجلل، وتوشحت الصفحات بالسواد، حزنا على فراق من كانا يلعبان واليوم يُكفنان، فيما خيم الحزن على المنطقة في العاصمة عمان.

ونشر رواد مواقع التواصل صورة للصغيرين، انتشرت بسرعة البرق، مرفقة بعبارات مؤلمة، إذ ظهر مؤيد ويضع يده على شقيقته نايا.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان والشرطة، تعاملت، الجمعة مع حريق شبَّ داخل شقة سكنية في منطقة وادي السير، إذ عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، نتج عنه وفاة طفلين.

وأكدت المديرية في بيان لها بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.