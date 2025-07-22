سياسة | عربي | فلسطين

وفاة طفلين بسبب سوء التغذية والمجاعة في شمال وجنوب غزة

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
1

غزة: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الطفلين يوسف الصفدي من شمال قطاع غزة، وعبد الحميد الغلبان من مدينة خان يونس جنوبا، نتيجة سوء التغذية والمجاعة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “تتعامل المستشفيات في قطاع غزة مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم في حالات إجهاد حادة”.

وقالت  المصادر إن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، والمستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة تضاعف خلال الفترة بين مارس/ آذار  ويونيو/ حزيران  الماضيين، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول برق:
    يوليو 22, 2025 الساعة 9:02 ص

    هكذا تنتقم امريكا الإرهابية و بريطانيا الخبيثة و فرنسا اللعينة و ألمانيا النازية و ايطاليا الفاشية من اطفال غزة

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل تقتل 19 فلسطينيا بهجمات متفرقة على غزة
منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة: أوامر التهجير من دير البلح ستترك أكثر من مليوني شخص في 12 في المئة من مساحة غزة
منذ 19 ساعة
أكبر حزب إسلامي في الجزائر يطلق مبادرة “كسر الحصار عن غزة من أجل الحياة”.. ويدعو لتسيير أسطول بحري وجوي بشكل عاجل
منذ 20 ساعة
إعلام إسرائيلي: الجيش يقر لأول مرة باستنزاف كبير في صفوفه 
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية