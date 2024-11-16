وفاة عبد الحميد مراكشي المهاجم السابق لمنتخب الجزائر- (تدوينة)

الجزائر: توفى عبد الحميد مراكشي، المهاجم السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم عن 48 عاما.

وتقدم وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتعازيه لعائلة الفقيد وللأسرة الكبيرة لكرة القدم

الجزائرية.

ولعب مراكشي 5 مباريات مع المنتخب الجزائري سجل خلالها 5 أهداف. وكان ضمن الفريق الذي شارك في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2000.

كما لعب للعديد من الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر ومولودية وهران ووداد تلمسان واتحاد الحراش وترجي مستغانم، كما خاض تجربة احترافية مع نادي جينجلبيرليجلي التركي بين عامي 1998 و2000.

(د ب أ)