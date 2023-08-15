وفاة عروس يمنية في صباحية زفافها والعريس في العناية المركزة

تعز – «القدس العربي»: أصيب الشارع اليمني بصدمة كبيرة، وحالة من الهلع الشديد، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالعديد من المنشورات، حول حادثة وفاة عروس يمنية في اليوم التالي على زفافها، في ريف مدينة تعز، مديرية التربة، ودخول زوجها في حالة غيبوبة حادة، جراء إصابتهما بحالة تسمم معوي شديدة.

الحادثة جرت جراء شربهما عصيراً مسموماً عشية الزفاف، بعدما ذهبا لقضاء ليلة الدخلة في فندق «السكون» الواقع في مدينة التربة مديرية الشمايتين في ريف تعز الجنوبي.

وقال مصدر محلي إنه تم العثور على عروسة متوفية بجانب عريسها، الذي دخل في غيبوبة تامة، ويدعى حمزة محمد علي معبق. وأضاف أن العريسين عادا ليلة الخميس إلى فندق السكون بعد أن قضيا يومهما في التنزه في مدينة التربة برفقة أقرباء العروسة، وجميعهم ينحدرون من مديرية القفر في محافظة إب، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح المصدر ذاته، أن والد العروسة حاول تكرار الاتصال بعريس ابنته لإيقاظه من النوم، إلا أن الأخير لم يرد على عشرات الاتصالات، ما حدا بوالد العروس لتسلق بلكونة الجناح، والولوج للغرفة عبر نافذتها. وكانت الصدمة الكبيرة، بعد أن شاهد ابنته جثة هامدة وزوجها الى جانبها، ولا يعلم إن كان على قيد الحياة.

وقال الأكاديمي الدكتور نبيل الشرجبي، استاذ إدارة الأزمات والصراعات في جامعة الحديدة «من المعروف أنه في الفترة الأخيرة انتشر تناول العقارات الجنسية المنشطة، وخاصة بين المتزوجين حديثا، وهذا الأمر يعود للسياسات التي تتبعها جماعات الحوثي، الأمر الذي يوحي أن هناك سياسة مبرمجة لهذا الأمر.

وخيم التعتيم حول عدد الحالات المتوفية جراء تناول تلك المواد القاتلة، ويعود أحد أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة الى غياب أي نوع من الرقابة على ممارسة ذلك النشاط والأرباح الطائلة التي تجنى من بيع تلك المواد، وهي أحد أهم أدوات الجماعة للتحكم بالمجتمع.

وفي معرض رده على العديد من الأسئلة التي وجهتها له «القدس العربي»، سعياً منها لمناقشة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمع عربي محافظ، قال الدكتور الشرجبي «في الغالب هي تؤخذ من قبل الشباب، لكن بالنسبة لأغلب المتزوجين حديثا يتم الترويج لها لأخذها من قبل العريسين، حتى يتم الانسجام الجنسي بين الطرفين ولا يحدث تنافر بينهما».

وأضاف «هناك حالة الخوف من الناس وحالة استخدام القوة المفرطة من قبل الحوثيين يجعل أي طرف عير قادر على مواجهتهم أو الإعلان عن الحالات التي يتم اكتشافها، وما يتم تناوله هو من قبل بعض الناشطين، الذين يتم تزويدهم ببعض المعلومات، مع وجود إصرار حوثي على عدم الحديث حول أثار وأخطار تلك المادة».

وتحدث رئيس تحرير يومية «عدن الغد»، فتحي بن لزرق بشكل مخيف عن انتشار تلك المواد ومن يقف وراءها وكيف يتم بيعها في الأسواق بأقل من أسعارها الحقيقية؟وحاولت «القدس العربي» الحصول على تعليق من إدارة المستشفى حول الحادثة، لكن ذلك تعذر بسبب رفض المستشفى التعليق بأي معلومات إضافية. ولكن مصادر صحافية يمنية لفتت إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت بأن العروسة توفيت نتيجة تسمم غذائي حاد، فيما لا يزال عريسها حمزة في غرفة العناية المركزة حتى اللحظة.