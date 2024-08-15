وفاة عقيد إيراني متأثرا بإصابته في غارة منسوبة للتحالف في سوريا

طهران: أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس وفاة ضابط برتبة عقيد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية في سوريا الشهر الماضي، نسبت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال قائد الحرس اللواء حسين سلامي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” إن أحمد رضا أفشاري، وهو أحد “مستشاري القوة الجوفضائية” التابعة للحرس في سوريا “استشهد متأثرا بإصاباته الناجمة عن غارة جوية”.

وأوضح سلامي في بيانه أن الضابط “كان قد اصيب في أواخر تموز/ يوليو الماضي على إثر غارة جوية شنتها قوات التحالف المعتدية في سوريا، ونقل الى إيران لتلقي العلاج، وقد التحق الخميس بركب الشهداء متاثرا بجراحه”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن في أواخر تموز/ يوليو أن غارة جوية أودت بثلاثة عناصر موالين لإيران في محافظة دير الزور بشرق سوريا، حيث لطهران نفوذ كبير وحضور واسع.

وتتعرض هذه المنطقة الحدودية مع العراق بانتظام لضربات جوية، غالباً من الولايات المتحدة أو التحالف. وتعرضت أحياناً للاستهداف من إسرائيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة التي وقعت أواخر الشهر الماضي.

لكن متحدثاً باسم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تشكّل في عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قال في حينه “لم يقم التحالف ولا القوات الأمريكية بتنفيذ ضربات ليلية في دير الزور”.

منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية مستهدفة مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً لإيران وحزب الله الحليفين له.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر بأنها ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

(أ ف ب)