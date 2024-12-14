وفاة فلسطيني خلال اشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومسلحين في جنين- (فيديوهات)

عناصر من قوات الأمن الفلسطينية تتخذ مواقعها أثناء اشتباكات مع مسلحين في مخيم جنين بالضفة الغربية

رام الله: توفي فلسطيني، صباح السبت، برصاص قوات الأمن الفلسطينية في محافظة جنين بالضفة الغربية، خلال اشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية وكتيبة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر قولها إنه تم “إعطاب آلية للأمن خلال إعادة فرض النظام في مدينة جنين”.

أجهزة أمن السلطة التابعة لعباس تخوض حرباً بلا هوادة ضد المقاومة الفلسطينية، ما عجز عنه العدو الصهيوني تمارسه الآن أجهزة امن العار بحق المجاهدين في #جنين.. أجهزة أمن السلطة تأبى إلا أن تكون شريكاً فاعلاً جنباً إلى جنب مع العدو المجرم في إراقة الدم الفلسطيني!! #جنين pic.twitter.com/dNEOzEO2hO — 🇵🇸 أدهم أبو سلمية (@AdhamPal922) December 14, 2024

بدوره، أفاد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، بأن الأجهزة الأمنية، بدأت فجر اليوم (السبت) بتنفيذ خطوات جديدة، في إطار جهودها المستمرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)عن العميد رجب قوله، في بيان صحافي، إن “هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان”.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها.

وجدد العميد رجب التأكيد على أن “الأجهزة الأمنية ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي من الخارجين على القانون وأصحاب الأجندات المشبوهة، ومن يسهلون على الاحتلال مهمته في تنفيذ مخططاته وسعيه لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وحرمان شعبنا من نيل حريته واستقلاله”.

بدوره، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن اشتباكات عنيفة ومستمرة تدور بين “مقاومين وأجهزة أمن السلطة ما أدى إلى احتراق مركبات في جنين ومحيط المخيم”.

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة محمود عباس، عن إطلاق عملية “حماية الوطن” في مخيم جنين لقتال كتائب القسام والجهاد الإسلامي هناك عدة شهداء من القسام وعباس خائن يخدم الاحتلال ويقاتل شعبه بدل منهم وكل من يقاتل معه فهو خائن مثله. pic.twitter.com/UqFPZBua2L — الأحداث العالمية (@A7DATH_M) December 14, 2024

من جانب آخر، قال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط كارثة في مخيم جنين، وذلك بالسيطرة على مركبة مفخخة أعدها الخارجون على القانون.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن العميد رجب قوله، في بيان صحافي، إن “المركبة كان من المقرر تفجيرها وسط المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية، في إطار عمل إجرامي جبان يعكس نهجا داعشيا دخيلا على قيمنا وأخلاقنا الفلسطينية ومتناقضا مع مسيرة نضالنا الوطني”.

وأشار إلى أن “هذا الانجاز يأتي في سياق العملية الأمنية “حماية وطن”، التي تستهدف فرض الأمن وسيادة القانون”.

وأضاف العميد رجب أن “هذه ليست المحاولة الأولى لهؤلاء الخارجين على القانون في تبنيهم لهذا النهج الداعشي، إذ سبق وأن قاموا بتفجير سيارة مفخخة قبل عدة أيام في وسط مدينة جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وأفراد من الأجهزة الأمنية”.

كتيبة مخيم طولكرم تساند كتيبة جنين وتشتبك مع السلطة “واللهِ يا جنين لنفديكم بأرواحنا ودمنا” الله يفداكم بدمنا كلكم يا أشرف الناس pic.twitter.com/SlzaV7GMZt — Odetallah (@odetallah11) December 14, 2024

حماس تدعو لاتخاذ موقف حاسم من أمن السلطة الفلسطينية

رام الله: دعت حركة حماس، اليوم السبت، الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، والمكونات القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إزاء عمليات ملاحقة واستهداف “المقاومة” في مخيم جنين وعموم الضفة الغربية المحتلة.

ونعت حماس ، في بيان اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام ، “القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة، والذي ارتقى برصاص أجهزة السلطة في جنين، بعد أيام قليلة من إعدام الفتى ربحي الشلبي”.

واستنكرت حماس “استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا”.

وأكدت أن “استمرار أجهزة أمن السلطة بهذا النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير”.

وقالت حماس: “ندعو كافة فصائلنا وقوانا الوطنية، وكل مكونات شعبنا ومؤسساته القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم أمام ما تقوم به أجهزة السلطة، وخاصة في جنين وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد نسيجنا الوطني واستقرارنا المجتمعي”.

كما دعت حماس “قيادة السلطة للجم سلوك أجهزتها والوقف الفوري والتام عن كافة هذه الاعتداءات المشينة، والإسراع بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، وتصحيح بوصلتها الأخلاقية والوطنية نحو خيار الوحدة والمقاومة لردع الاحتلال وصد عدوانه”.

(د ب أ)