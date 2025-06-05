وفاة فنان لبناني قبل ساعات من صعوده على المسرح

لندن- “القدس العربي”:

صُدم الوسط الفني اللبناني بوفاة الفنان يوسف أبو حمد، أحد أعضاء فرقة “رند”، قبيل ساعات من حفله الذي كان مقرراً مساء الأربعاء.

وكانت فرقة “رند” المؤلفة من الأشقاء يوسف وليلي وجمال أبو حمد، أطلقت قبل أيام قليلة أحدث إصداراتها الغنائية بعنوان “صرنا بعاد”، من كلمات الشاعر الراحل روحي طعمة، أحد أبرز صنّاع الأغنية اللبنانية، وصاحب الريادة في كتابة بعض من أنجح الأغنيات التي لا تزال حيّة في الذاكرة الجماعية، منها “مملكتي السعيدة” لوائل كفوري و”قمري وبتضلّي قمري” و”كلّن عنّك سألوني”، وهما من أبرز أغنيات الياس كرم، وقد أعاد تقديمهما فنّانون كُثر عبر العقود.

نتقدم بأحر التعازي الى عائلة وأصدقاء الفنان يوسف أبو حمد🙏🏼 ذكراه الطيبة ستبقى في قلوبنا. pic.twitter.com/S57aHJUlPu — Watary (@WataryDigital) June 5, 2025

وحملت “صرنا بعاد” توقيع الراحل يوسف أبو حمد في التلحين وتوزيع مارك أبو نعّوم. وأما الفيديو كليب، فكان بتوقيع جمال أبو حمد، التي اختارت تقديم العمل بصورة عفوية وحنينية من خلال دمج لقطات لأفراد الفرقة: يوسف، ليلي، وجمال، التُقطت في لبنان والسعودية وفرنسا، لتُشكّل وثيقة بصرية صادقة تعبّر عن مضمون الأغنية: الشتات، الغربة، الوطن، اللقاء، والطفولة الضائعة. وفي طيات “صرنا بعاد” المليئة بالنوستالجيا دعوة إلى الاستفادة من الوقت الحاضر برفقة الأحباء.

وتأسّست فرقة “رند” عام 2013، وهي تضم الأشقاء الثلاثة خرّيجي المعهد العالي الوطني للموسيقى. تعتمد الفرقة في أعمالها على مزج فني مدروس بين الصوت والبيانو، وتُقدّم أغنيات أصلية مستوحاة من التراثين الشرقي والغربي.

في جعبتها 13 أغنية، وقد أحيت حفلات في لبنان، مصر، والولايات المتحدة، ونالت تغطية إعلامية واسعة من وسائل إعلام محلية ودولية.