وفاة فيرا أرملة الكاتب الفرنسي التشيكي ميلان كونديرا

فيرا مع زوجها ميلان كونديرا في براغ- 14 أكتوبر 1973- ا ف ب

باريس: توفيت فيرا كونديرا، أرملة الكاتب الفرنسي التشيكي ميلان كونديرا، التي لازمته في أبرز محطات حياته وأعماله، عن 89 عاماً، على ما أعلنت دار غاليمار الناشرة لأعمال الروائي الراحل، السبت.

وقالت دار النشر الفرنسية الشهيرة: “ببالغ الأسى، يعلن أنطوان غاليمار، ودار النشر غاليمار، وفاة فيرا كونديرا، في 14 أيلول/سبتمبر 2024”.

وأضافت: “لقد ارتبطت بعلاقة وثيقة مع زوجها، وسهرت عليه حتى اليوم الأخير، وعملت بشكل رائع على الترويج لعمله الروائي والنقدي في العالم”.

Radio Prague annonce le décès de Véra Kundera, l’épouse de Milan. Dans des propos empreints de mélancolie, elle déclarait il y a quelques années : “Comme c’est souvent le cas pour les exilés de la première génération, nous sommes comme suspendus dans l’air, sans patrie. La… pic.twitter.com/HAListBTgI — luc Lévy (@LucfrancoisLevy) September 14, 2024

وذكرت صحيفة “لا فوا دو نور” La Voix du Nord الإقليمية أن فيرا كونديرا توفيت في منطقة توكيه بمقاطعة با دو كاليه. وأشارت إلى أن عاملة عثرت عليها ميتة، صباح السبت، في فندق مطل على البحر، حيث كانت تمضي إجازتها.

كانت فيرا هرابانكوفا مذيعة تلفزيونية، عندما تزوجت من مؤلف كتاب “كائن لا تحتمل خفته”، في عام 1967. وقد استُبعدت من الوظيفة بعد ربيع براغ عام 1968، وذهب كلاهما إلى المنفى في فرنسا عام 1975.

توفي ميلان كونديرا، الذي يُعتبر أحد أبرز الأسماء في الأدب العالمي، في تموز/يوليو 2023 عن 94 عاماً في باريس، حيث كان يقيم منذ عقود.

(أ ف ب)