وفاة لاعب في أوروغواي بعد انهياره على أرض الملعب- (فيديو)

لندن: أعلن نادي ناسيونال المنافس في دوري كرة القدم بأوروغواي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة لاعبه خوان إزكيردو الذي انهار على أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية الأسبوع الماضي.

وخضع المدافع (27 عاما) لعلاج طبي منذ سقوطه في 22 أغسطس/ آب خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية بين فريقه ناسيونال وضيفه ساو باولو البرازيلي

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

وسقط إزكيردو على الأرض مغشيا عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر. وتم نقله خارج الملعب في سيارة إسعاف قبل أن يتم علاجه في وحدة العناية المركزة في مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو.

وقال المستشفى في بيان إن إزكيردو توفي نتيجة لموت دماغي بعد توقف القلب والرئة المرتبط بعدم انتظام ضربات القلب.

وكتب ناسيونال: “ببالغ الحزن والصدمة في قلوبنا يعلن نادي ناسيونال وفاة لاعبنا الحبيب خوان إزكيردو… نعرب عن خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه وأحبائه. كل ناسيونال في حالة حداد على خسارته التي لا يمكن تعويضها”.

وقال اتحاد كرة القدم في أوروغواي، إن النبأ مؤلم للغاية، في حين قدمت الاتحادات الوطنية في الأرجنتين وبيرو وباراغواي وكولومبيا تعازيها لعائلة إزكيردو وأصدقائه.

وقال أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة: “كرة القدم في أمريكا الجنوبية في حالة حداد”.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز إن دقيقة صمت ستُقام في كل مباراة ينظمها الاتحاد اليوم.

وقال نادي ساو باولو إنه حزين للغاية بسبب هذا النبأ، ووصفه بأنه “يوم حزين لكرة القدم”.

🇺🇾⚽🇧🇷 | El jugador uruguayo Juan Izquierdo, defensor del Nacional, se descompensó en pleno partido contra el São Paulo en el Morumbí, durante la Copa Libertadores. Actualmente, Izquierdo se encuentra en cuidados intensivos y lucha por su vida. pic.twitter.com/CrKN4LKX9t — Carlos alberto Pedeaña villeras (@PedeanaCarlos) August 23, 2024

(رويترز)