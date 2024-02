وفاة لاعب كرة قدم في إندونيسيا بعد أن ضربته صاعقة رعدية- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

توفي لاعب إندونيسي جراء تعرضه لصاعقة رعدية خلال مباراة ودية، أقيمت أمس الأحد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقيم اللقاء وسط حالة من الطقس السيئ، والذي شهد تقلبات مفاجأة من حار إلى غائم وصاحبها سلسلة من موجات البرق والرعد.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة اللاعب سبتيان بصعقة رعدية خلال لقاء فريقه “FBI سوبانغ” وفريق “FLO FC” على ملعب سيليوانجي باندونغ.

وبحسب اللقطات المنتشرة، فإن فريق الضحية كانوا يتناقلون الكرة فيما بينهم قبل تمريرها إلى سبتيان، والذي لم تمر ثوان على استلامه الكرة حتى تعرض لصاعقة رعدية قوية سقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفي في الحال.

